ثوري فتح: الاحتلال يتحمل المسؤولية الكاملة عن حياة القائد مروان البرغوثي

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN- أكد المجلس الثوري لحركة "فتح"، "أن ما يتعرض له القائد المعتقل مروان البرغوثي، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، من تهديد، وعزل، يضع حياته في خطر حقيقي، وسلطات الاحتلال الإسرائيلي تتحمل المسؤولية الكاملة عنه".

وأضاف "ثوري فتح"، فيبيان، صدر عنه اليوم الإثنين، أن عزل القائد البرغوثي، والاعتداء عليه، وتهديده بالقتل، يأتي في سياق الحملة المسعورة للاحتلال وأدواته ضد الحركة الأسيرة برمّتها، من خلال التضييق على معتقلينا البواسل، وممارسة أبشع أنواع التنكيل والإهانة والحرمان والتجويع، ما أدى إلى استشهاد ستة من المناضلين في سجون الاحتلال، ناهيك عن اعتقال أكثر من أربعة آلاف وخمسمئة موطن منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي".

وأوضح أن قوات الاحتلال تواصل حرب الإبادة الجماعية، والتطهير العرقي ضد شعبنا،

من خلال ارتكاب أبشع الجرائم في قطاع غزة، والقدس، والضفة الغربية، وفي الوقت ذاته تمارس عصابات الاحتلال أبشع الجرائم ضد معتقلين ومعتقلات في كل سجون الاحتلال، ومراكز التوقيف".

ودعا المجلس الثوري كل المنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية إلى تحمّل مسؤولياتها إزاء معتقلينا البواسل، وفضح ممارسات الاحتلال بحقهم، وتأمين زيارتهم وعلاج المرضى منهم، وكذلك الأمر تواصل المحامين معهم.

كما دعا شعبنا الأبيّ إلى الالتفاف حول المعتقلين ونصرتهم، وحمل قضيتهم كأولوية قصوى في هذه المرحلة الحساسة، التي يمر بها مشروعنا الوطني.

وأكد أن القائد البرغوثي والأبطال الستة الذين انتزعوا حريتهم من سجن "جلبوع"، وكل المناضلين المعتقلين يحتاجون إلى كل الدعم والمؤازرة، وزيادة وتيرة التحرك الوطني والإقليمي والدولي لمساندتهم وحمايتهم، والاستمرار في العمل الدؤوب من أجل إطلاق سراحهم.