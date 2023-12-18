المعلقات العشرة تصدر كاملة بالإيطالية للمرة الأولى

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- Amman Net)
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تكون الأجواء باردة نسبياً في أغلب المناطق، ومعتدلة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة × أدخل بعض الكلمات المفتاحية. المعلقات العشرة تصدر كاملة بالإيطالية للمرة الأولى 12/18/2023 - 13:44 عمان ن
صدر عن منشورات Muta .، (وهو القسم المختص بالنشر في اللغات الأجنبية في منشورات المتوسط )، وبالتزامن مع اليوم العالمي للغة العربية، كتاب " المعلقات العشرة – الشعر العربي قبل الإسلام " (Le mu‛allaqāt-La poesia araba prima dell'Islam. وهذه هي المرة الأولى التي تصدر بها المعلقات العشرة كاملة باللغة الإيطالية وبكتاب واحد.
أعد الكتاب ومهدا له بدراسة مطولة الأستاذان يولاندا غواردي (أستاذة اللغة العربية وآدابها في جامعة تورينو)، وحسين بنشينه (أستاذ اللغة العربية والترجمة النشطة في المعهد العالي للوسطاء اللغويين في ميلانو). كما أنهما شاركا في ترجمة المعلقات إضافة إلى كل من المترجمين: فالنتينا بالاتا، وأنطونينو ديسبوزيتو، ولويزا فرانتسيني، وفيديريكا بيستونو، وماركو سوافِهْ.
قدم الكتاب الشاعر الإيطالي الكبير دافيده روندوني ومما جاء في مقدمته: ((رحلة مزدوجة رائعة تأسر قارئ هذا الكتاب الممتلئ بالعجائب والمعرفة، بالسحر والأخبار. تظهر لنا في هذا الكتاب النواة الأصلية للشعر العربي، وللشعراء العرب قبل الإسلام، بكل قوتها المبهرة. يذهب بنا الكتاب إلى ما هو بعيد مرة، ومرة أخرى إلى ما في داخلنا، إغراء وسفر وحب وحنين)).
والشاعر الإيطالي إيميليانو غريبَري حيث يقول:
"الشعر (الحقيقي) خالد. إنه الشعر الذي يعطي لما يأتي. وبفضل هؤلاء الشعراء هنا، من الرحالة والجوالين، فإننا اليوم نسافر في الفضاء، في اللحظة الأبدية الهائلة."
أُنجز هذا الكتاب بدعم من مبادرة ترجم التابعة لهيئة الأدب والنشر والترجمة في المملكة العربية السعودية. وجاء في 272 صفحة من القطع الوسط.
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