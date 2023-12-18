المعلقات العشرة تصدر كاملة بالإيطالية للمرة الأولى

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صدر عن منشورات Muta .، (وهو القسم المختص بالنشر في اللغات الأجنبية في منشورات المتوسط )، وبالتزامن مع اليوم العالمي للغة العربية، كتاب " المعلقات العشرة – الشعر العربي قبل الإسلام " (Le mu‛allaqāt-La poesia araba prima dell'Islam. وهذه هي المرة الأولى التي تصدر بها المعلقات العشرة كاملة باللغة الإيطالية وبكتاب واحد.

أعد الكتاب ومهدا له بدراسة مطولة الأستاذان يولاندا غواردي (أستاذة اللغة العربية وآدابها في جامعة تورينو)، وحسين بنشينه (أستاذ اللغة العربية والترجمة النشطة في المعهد العالي للوسطاء اللغويين في ميلانو). كما أنهما شاركا في ترجمة المعلقات إضافة إلى كل من المترجمين: فالنتينا بالاتا، وأنطونينو ديسبوزيتو، ولويزا فرانتسيني، وفيديريكا بيستونو، وماركو سوافِهْ.

قدم الكتاب الشاعر الإيطالي الكبير دافيده روندوني ومما جاء في مقدمته: ((رحلة مزدوجة رائعة تأسر قارئ هذا الكتاب الممتلئ بالعجائب والمعرفة، بالسحر والأخبار. تظهر لنا في هذا الكتاب النواة الأصلية للشعر العربي، وللشعراء العرب قبل الإسلام، بكل قوتها المبهرة. يذهب بنا الكتاب إلى ما هو بعيد مرة، ومرة أخرى إلى ما في داخلنا، إغراء وسفر وحب وحنين)).

والشاعر الإيطالي إيميليانو غريبَري حيث يقول:

"الشعر (الحقيقي) خالد. إنه الشعر الذي يعطي لما يأتي. وبفضل هؤلاء الشعراء هنا، من الرحالة والجوالين، فإننا اليوم نسافر في الفضاء، في اللحظة الأبدية الهائلة."

أُنجز هذا الكتاب بدعم من مبادرة ترجم التابعة لهيئة الأدب والنشر والترجمة في المملكة العربية السعودية. وجاء في 272 صفحة من القطع الوسط.

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