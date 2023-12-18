سلاح المقاطعة الاقتصادية في رواية ((دبابة تحت شجرة عيد الميلاد))

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تأتي رواية ((دبابة تحت شجرة عيد الميلاد)) للروائي الفلسطيني إبراهيم نصر الله ثالثة ((ثلاثية الأجراس)) وأطولها، التي تضم أيضا ((ظلال المفاتيح)) و((سيرة عين)) ضمن مشروع ((الملهاة الفلسطينية)). صدرت عام 2019 في بيروت، عن الدار العربية للعلوم ناشرون، في 510 صفحات، وتتكون الرواية من خمسة فصول: ((ليالي الأنس، ليالي الصياد، ليالي الموت، ليالي الحقل، ليالي الميلاد)) والفصل الأخير يحتل أكثر من نصف الرواية.

تتناول الرواية أحوال فلسطين بشكل عام وتحولاتها وأحداثها طوال 75 عاما؛ بدءا من الحرب العالمية الأولى ونهاية الحكم التركي، مرورا بالاستعمار الإنكليزي، والنكبة والنكسة وما تلاهما إلى نهاية الانتفاضة الفلسطينية الأولى عام 1991، وكان مسرح أحداثها في القدس وبيت لحم، وبشكل رئيسي في بلدة بيت ساحور ذات الأغلبية المسيحية قرب القدس، وما تعرض له الأهالي من تهجير وتنكيل وتعذيب وتضييق وإرهاب واعتقال وقتل، وغيرها من فنون الوحشية الصهيونية النازية. ورصدت الرواية الحياة الاجتماعية والثقافية والنضالية في بيت ساحور، وتوق الإنسان فيها لممارسة حياته بشكل طبيعي، دون تضييق وسيطرة من المحتل الغاشم، الذي يعادي كل مظاهر الحياة والجمال والحب والإنسانية، فهي بالنسبة له حلال له محرمة على الفلسطيني أيا كان دينه أو أصله أو مدينته.

الاحتلال خطأ مطبعي

ولأن بيت ساحور تأخرت في المشاركة في الانتفاضة الفلسطينية التي بدأت في ديسمبر/كانون الأول 1987، أرادت أن تعوض ما فاتها، وأن تبدأ عصيانا مدنيا شاملا، فقاطعت المنتجات الصهيونية، وامتنعت عن دفع الضرائب وترخيص السيارات، وأعلنت الإضراب العام، فقوبلت بالعنف والتنكيل والتفتيش والمصادرة والسرقة والقتل والاعتقال، وغيرها مما تتفق عنه مخيلة العدو النازية. يقول المسن إسكندر ((الاحتلال قبيح دائما، ليس عندنا فقط، بل في كل مكان، لكنّ في وجوده دائما شيئا عميقا من جوهر سخريات القدر، وإذا أراد الإنسان أن يواصل القتال، دون أن ييأس، فليس هناك أفضل من أن يرى أي محتل باعتباره خطأ مطبعيا فاحشا في كتاب الزمن، وإذا أراد أن ينتصر على الاحتلال، فإن عليه أن يتعامل معه باعتباره من سخريات القدر، لا باعتباره كابوسا؟)). وتتناول هذه المقالة جزئية مؤثرة ونموذجية في المقاطعة الاقتصادية الفاعلة، وتوفير البدائل، في موضوع الحليب الطازج. قام أهالي بيت ساحور بزراعة أحواش بيوتهم وحواكيرهم، ليستغنوا عن منتوجات الاحتلال، لكن إسكندر؛ أحد وجهاء بيت ساحور رأى أن ذلك ليس كافيا، فاقترح على الأهالي شراء أبقار حلوب لتوفير الحليب لأطفالهم، ولما رأى استغراب ودهشة البعض، قال لهم: ((هل تريدون أن تقنعوا أنفسكم أن أطفالنا الرضع، وأطفالنا الذين يرجمون جنود الاحتلال بالحجارة، سيكون عليهم كل صباح، أو في آخر كل نهار أن ينتظروا سيارات شركة تنوفا الإسرائيلية لكي تزودهم بالحليب؟ كيف سنستطيع أن نرجمهم وننتظر حليبهم؟)) واتفقوا على شراء عدد من الأبقار الحوامل، بمساهمة الجميع، وتبرع كل منهم بما يكفل نجاح المشروع. وفعلا تم الشراء، وبدأ الإنتاج والضابط الصهيوني لا يدري سبب شراء الأبقار إلى أن جاءه الخبر اليقين؛ أنهم منذ ثلاثة أيام يجبرون شاحنات حليب شركة تنوفا على العودة بحمولتها كاملة، دون أن يكونوا مضطرين لإلقاء حجر واحد عليها.

الأبقار الإرهابية

بدأت عملية التضييق والبحث والتحقيق ووجدوا 18 بقرة، ونظموا لها ملفات وصورا، وطلب الضابط داود التخلص منها خلال 48 ساعة. واختفت البقرات عن عيون الجنود والعملاء، لكن الحليب استمر في الوصول إلى البيوت. وفي حيلة ذكية، طلبت اللجنة المسؤولية من الأهالي شواء اللحوم على شرفات منازلهم لمدة يومين لإيهام جنود العدو أنهم يشوون لحوم البقرات، لكن الضابط داود لم يصدق ولم يقتنع، ((ولم يغفر لنفسه أن أفلت ثمانية عشر إرهابيا (بقرة) كانوا بين يديه، فالحليب يفيض ولا ينقص، ولا أدل على ذلك من أنه رأى بأم عينيه امرأة تدلق الحليب في إناء لسبع قطط وهي تقول لها ((صحتين وعافية)).

وبسبب التضييق والرصد وكثرة العملاء ((لم يعد سهلا وصول حليب البقرات، كل لتر حليب كان يمكن أن يكلف أحد الشباب حياته، لكن الحليب لم ينقطع. عاهد الشباب أنفسهم أن لا يكون نقص الحليب هو السبب في بكاء أي طفل. كالطيور كانوا يتقافزون من سطح إلى سطح في ظلام الليل. وتحولت سطوح البيوت المتصلة، أو المتقاربة التي لا تحتاج إلا لقفزات، تحولت تلك السطوح إلى طرقات لهم)).

ذات مساء، امتلأت بيت ساحور بالأعراس، دون أن يعرف الضابط السبب، على الرغم من محاولاته وعملائه واتصالاته، وتلقى اتصالا من مسؤوله يسأله، فوعده أنه سيتقصى عن الأسباب، وقبل منتصف الليل جاءه الخبر اليقين؛ أن أعراس البلدة لأن بقرة ولدت عجلا، فغضب الضابط، لأن هذه يعني أن البقرات ما زالت موجودة في بيت ساحور، وإقامة الأعراس تحدٍ للسلطات، ومن المؤكد أن الأعراس كانت لإخفاء صوت معاناة البقرة في أثناء ولادتها ابتداء، واحتفالا ببقرة جديدة تزيد من غيض العدو.

وذات فجر، قاد الكابتن داود جنوده إلى شوارع بيت ساحور، وفي شارع داخلي ((لاحظ شيئا ما أبيض أمام أحد البيوت، توقف، لم يكن رأى الأبيض بهذه النصاعة من قبل. خفق قلبه. تقدم جنديان بحذر، ببندقتهما الجاهزتين لإطلاق النار، ركل أحدهما البياض، انتشر على الأرض مغطيا مساحة واسعة من الشارع، صاح الجندي: لا خطر، حليب. فخفق قلب الكابتن أكثر، فهم يسخرون منه ببقراتهم، بحليبها)). وكلما تقدم أكثر وجد عبوة حليب أمام البيوت ((أشبه ما تكون بالشموع المضيئة وساطعة)). جُنَّ جنون الضابط؛ فأهل بيت ساحور، يتحدونه، وهم ((قادرون على إيصال الحليب لمن يحتاجه رغم كل الدوريات التي تجوب الشوارع. فانطلق الجنود يحطمون العبوات بركلها، بعضها كان يطير في الهواء قبل أن يرتطم بحائط أو درج أو أرضية الشارع قبل أن ينكسر، وفاحت رائحة الحليب، رائحة لا يكره الكابتن داود في الدنيا رائحة مثلها، منذ أن حاصرته الأبقار قبل 41 في تلك الحظيرة)) يوم أن اضطر للاختباء في حظيرة أبقار، خوفا وهربا.

لم يستطع العدو العثور على البقرات، ونجح أهالي بيت ساحور في إخفاء بقراتهم بعيدا عن أيدي العدو وعيونه وجواسيسه، وانتهت الجولة بانتصار بيت ساحور، بعد معاناة قاسية، وانتهاك العدو لكل الأعراف والقيم، وسرقته لكل شيء، لكنه أبدا لم يعثر على البقرات.

لا مستحيل

وفي خاتمة الرواية يقول إسكندر، مفسرا سبب انتصار بلدة صغيرة على العدو وجيشه: ((أنا شخصيا، أتعجبُ من نفسي، أتعجبُ من ابني، حفيدي، جارتي، جاري، ابن جاري، أقاربي، أتعجب من الذين كانوا يخرجون في مظاهرات من المسجد، ومن الذين يخرجون في مظاهرات من الكنيسة، ومن لقاء المظاهرتين، وتوحدهما في مظاهرة واحدة. لو قلت لي قبل الانتفاضة إننا سنفعل كل ما فعلناه، لقلت لك إن ذلك مستحيل، لكنني توصلت إلى نتيجة هي أن عليك أن تبدأ لكي تعرف أنك تستطيع، أما إذا لم تبدأ، فإن أبسط الأمور سيظل مستحيلا لأنك لم تحاول)). وهذا ما أثبته ((طوفان الأقصى)) في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، فقد برهن أن لا شيء مستحيلا على من يُريد، ويؤكد إرادته بالعمل الجاد والعزيمة والإصرار.

وبعد؛ فإن المقاطعة الاقتصادية سلاح مؤثر وقوي جدا، وقادر على أن يفرض شروطه إن حظي بالتأييد والالتزام من الجميع، سواء في وجه عدو أو سلطة غاشمة، أو شركة مستغلة، أو أي جهة ظالمة أيا كانت، وقد أثبتت الحقائق على الأرض في غير مكان نجاعة هذا السلاح، الذي أجبر الجهة المُقَاطَعَة على التراجع والخضوع ورفع راية الاستسلام، ويجب أن لا يقلل أحد من أهمية هذا السلاح وسيفه الحاد، فعندما يسود الظلم والتجبر والغطرسة والاستغلال، يجب أن يتخلى الكل عن شهواتهم وأنانيتهم وترفهم وكمالياتهم وحبهم للاستهلاك، خاصة في وجود بدائل كثيرة متاحة، وانتفاء الضرورة. وأكاد أجزم أن عدم الالتزام بالمقاطعة الاقتصادية، خاصة للعدو وداعميه بصراحة، لا تقل جرما عن الخيانة والعمالة، وتصب في دعم هذا العدو ليتطاول في وحشيته وعدوانه وإجرامه.

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