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((طوفان القسام)) في قلب شمال الأردن... ما هي رسائل العشائر وأين تتكثف؟

12/18/2023 5:53:24 AM
(MENAFN- Amman Net) ((القدس العربي)): فكرة أن يجد الأردن نفسه على الأقل سياسياً وشعبياً في هذه المرحلة في قلب الصراع الدائر ضد أهالي قطاع غزة، أصبحت تنمو وتزحف إلى كل أوصال المجتمع الأردني عملياً وفيزيائياً لا بل أمنياً في بعض الأحيان.
الرسالة هذه المرة من قرية في أقرب مسافة جغرافية ممكنة لهضبة الجولان السورية المحتلة، ومن ثم لأطراف في بحيرة طبرية بفلسطين المحتلة ونهر اليرموك أيضاً. وعنوان التأطير والرسالة: نخبة من كبار السياسيين وقادة المجتمع المحلي والشخصيات الوطنية تجمعهم مناسبة على إيقاع القصف العدواني الهمجي على قطاع غزة.
عملياً، وإن كانت مناسبة اجتماعية وعشائرية ومناطقية الطابع في كل حال، لكنها حملت عناوين وطنية وسياسية حتى على المستوى القومي والأهم الفلسطيني وبحضور ((القدس العربي)). المناسبة كانت إعادة الإعلان عن بناء وترميم مضافة الشيخ قويدر السليمان العبيدات. وهو أحد أبرز رجالات شمال الأردن في تاريخ القرن الماضي.
تلك المضافة فيما يبدو، شاهد على مستويات متقدمة من تفاعل رجالات العشائر الأردنية في شمالي البلاد وجنوبها ووسطها، مع ثورة عز الدين القسام. وما بدا عليه المشهد من خلال الكلمات التي ألقيت على ضيوف حفل رسم على مقدار المقاومة ودون تكلف سياسي أو استعراض اجتماعي نظمته نخبة من أبناء عشيرة العبيدات، هو أن الجغرافيا حاكمة أردنياً في قلب الملف الفلسطيني. وهذا ما شاهده ضيوف العاصمة عمان وغيرهم من كبار السياسيين الذين تجولوا في رفقة رئيس الوزراء الأسبق أحمد عبيدات، وهو إحدى الشخصيات الوطنية البارزة ليس في شمال الأردن فقط. وكانت المناسبة مرتبطة بتراث قرية حرثا والقرى الـ 6 المجاورة لها، التي تعتبر واجهة عشيرة مهمة وكثيفة العدد ومؤثرة في الإيقاع السياسي والوطني الأردني، هي عشيرة العبيدات.
في الاحتفال رحب عبيدات، باسم عشيرته وأهل القرى والمنطقة، بالضيوف ومن بينهم رئيس الوزراء الأسبق عبد الرؤوف الروابدة، ونظيره الدكتور هاني الملقي، باعتبارهما من أبرز السياسيين والمسؤولين الكبار سابقاً من منطقة شمال الأردن. وكان الإيقاع الشعبي مرسوماً حتى في كلمات المتحدثين بتلك المناسبة المحلية على إيقاع معركة طوفان الأقصى.
وبدا واضحاً أن المتحدث الرئيسي، وهو الرئيس عبيدات وغيره في تلك الفعالية المؤثرة، مالوا إلى استدعاء تراث الشيخ قويدر العبيدات باعتباره من رجالات العشائر الأوائل في القرن الماضي، الداعمين للنضال الفلسطيني وثورات سوريا ولبنان ضد ((الاستعمار)). الأهم ظرفياً هو الإشارة المتكررة لـ ((تلك العلاقة الخاصة)) بين الشيخ قويدر والشيخ عز الدين القسام، حيث قدم الأول المال والسلاح لثورة القسام.
ظرف الفعالية السياسي والمكاني، وإن كان مرتبطاً بإعادة ترميم مضافة الشيخ قويدر، أعاد التذكير بقصة الصراع الأردني هذه المرة مع العدو الإسرائيلي، وثبات عشائر الأردن عموماً في الاتجاه المعاكس للمشروع الصهيوني، مع جملة هنا وتلميح هناك يؤشران على عزلة البنية الاجتماعية عن ((الرهانات الرسمية)).
حفل الاجتماع بالخطابات التي أيدت موقف القيادة الأردنية وأشادت به سياسياً من أزمة معركة طوفان الأقصى، لكنه حفل أيضاً بحرص الشعب الأردني على قول كلمته من شمال المملكة إلى جنوبها باسم قواه العشائرية وقبائله الأساسية في مسألة الصراع ومن زاوية النظر لهذا الصراع باعتباره صراع وجود، وباعتبار العلاقة الأردنية الفلسطينية تاريخياً عابرة للجغرافيا وللتاريخ، وللكيان أيضاً.
وجه المتحدثون، وأبرزهم الرئيس عبيدات، خطابهم لجملة تظهر دفاع المقاومة الفلسطينية اليوم عن ((شرف الأمة)) مع التلميح لـ ((صمت الزعماء العرب)) وإيحاءات لا تعكس ((الرضا التام)) عن التحالفات التي تعيق اليوم مصالح الشعب الأردني، بل ولا يقرها. تلك على نحو أو آخر رسالة بتوقيع شخصيات بارزة ونحو ما لا يقل عن 200 شخصية من أبناء واحدة من أهم عشائر ((الزعامة الوطنية)) شمالي الأردن وأكثرها حضوراً في الخريطة الوطنية، وثقافة واشتباكاً مع الصراع بمعناه الوطني والقومي. وتقول بوضوح إن نبض العشائر الأردنية لا بل نبض القرى الأردنية والمواطنين والنخب عموماً هو في الاتجاه المعاكس للمشروع الإسرائيلي تماماً، لا بل في عمق معادلة الصراع والنضال لصالح الشعب الفلسطيني.
ومن هنا برزت دعوة الرئيس عبيدات لإعادة قراءة الواقع الموضوعي والسياسي، واتخاذ خطوات ومبادرات تظهر الاحترام لتلك القيم القومية والنضالية التي تربى عليها الأردنيون، مع التذكير بأن عبيدات هو رئيس الوزراء السابق الوحيد الذي استقال من منصبه في مجلس الأعيان عندما رفض المصادقة على اتفاقية وادي عربة للسلام مع الإسرائيليين خلافاً لأنه رئيس الوزراء الوحيد الذي ظهر في وقت مبكر بعد السابع من أكتوبر داعياً الدولة الأردنية إلى الاقتناع التام بأن مصالحها المستقبلية مرتبطة الآن بصمود الشباب المقاومين في قطاع غزة من كتائب القسام وغيرهم.
بمعنى أو بآخر، تلك النصوص التي قيلت وبرزت على هامش إعادة ترميم المضافة من جهة أحفاد الشيخ قويدر تعيد ترسيم بوصلة المناطق والعشائر الأردنية أيضاً ضمن استجابات وتداعيات طوفان الأقصى.
الفرصة مواتية لحاضنة تعيد اليوم التذكير بأن عملية السلام برمتها لم يعد لها أصدقاء في عمان، وأن اتفاقية وادي عربة لا أحد يجرؤ على الإشادة بها أو حتى الإشارة لها بعد الآن، خلافاً للتذكير بأن أحداً في المستوى النخبوي الأردني قد لا يملك الجرأة الكافية لمواجهة تداعيات توجيه انتقاد واحد بصورة علنية لا لفصائل المقاومة الفلسطينية في هذه المرحلة ولا حصراً لحركة حماس.

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