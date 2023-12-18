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مصر تستعد للإعلان رسميا عن رئيسها للسنوات الـ6 القادمة

12/18/2023 5:52:26 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- تعقد الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر مؤتمرا صحفيا اليوم الاثنين، في تمام الساعة 2 ظهرا من أجل إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024.

يأتي ذلك بعد أن أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، أنها لم تتلق أي طعون من المرشحين الأربعة في الانتخابات الرئاسية أو وكلائهم، على القرارات الصادرة من اللجان العامة بشأن عملية الاقتراع، خلال الموعد المقرر لهذا الإجراء، والمحدد في الجدول الزمني للعملية الانتخابية طيلة.
يذكر أن عددا من اللجان العامة، قد أعلنت نتائج فرز تصويت المصريين لاختيار رئيس الجمهورية المقبل، حيث أظهرت المؤشرات الأولية تقدم المرشح عبد الفتاح السيسي في انتخابات الرئاسة، وحصوله على نسبة تتخطى الـ 90% بينما تفاوت ترتيب المرشحين الآخرين.
وسيؤدي الرئيس الجديد القسم في 3 أبريل 2024 استنادا للمادة 241 من الدستور، حيث يكون الرئيس الفائز في انتخابات 2018 قد أكمل مدة الست سنوات.

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