رئيس الوزراء يعزي نظيره الكويتي بوفاة أمير الكويت

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أجرى رئيس الوزراء بشر الخصاونة الاثنين، اتِّصالاً هاتفيَّاً مع سموّ الشَّيخ أحمد نوَّاف الأحمد الصَّباح رئيس مجلس الوزراء في دولة الكويت، جدَّد خلاله أصدق مشاعر التَّعزية والمواساة بوفاة فقيد الأمَّتين العربيَّة والإسلاميَّة، أمير دولة الكويت الرَّاحل المغفور له سموّ الشيخ نوَّاف الأحمد الجابر الصَّباح.



وأعرب عن وقوف الأردن، قيادةً وحكومةً وشعباً، وتضامنه الأخوي الصَّادق مع الأشقَّاء في دولة الكويت بهذا المصاب الجلل.



كما أعرب رئيس الوزراء عن تمنِّياته لدولة الكويت الشَّقيقة، بمواصلة مسيرة الإنجاز والخير والعطاء والمنعة، وخدمة قضايا الأمّتين العربيَّة والإسلاميَّة، بقيادة أمير دولة الكويت الشَّقيقة سموّ الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصَّباح.



وقدَّم رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشَّيخ أحمد نوَّاف الأحمد الصَّباح الشُّكر للأردن قيادة وحكومةً وشعباً على وقوفهم إلى جانب دولة الكويت في هذا المصاب الجلل، والذي يُعبِّر عن مشاعر الأخوَّة الصَّادقة والعلاقات الوثيقة والتَّاريخيَّة بين البلدين.

