القسام في رسالة مبهمة إلى جيش الاحتلال: وصلتم متأخرين

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نشرت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، رسالة مبطنة إلى الجيش الإسرائيلي أكدت فيها أن الإسرائيليين "وصلوا متأخرين".
وقالت "القسام" في رسالة نشرتها عبر قناتها على "تلغرام"، ترجمت إلى ثلاث لغات، وهي العربية والعبرية والإنكليزية: "وصلتم متأخرين.. المهمة أنجزت".
وأرفقت "القسام" منشورها بعبارة "بعد قليل"، في إشارة إلى بيان لاحق قد يتضمن الكشف عن عملية محددة.
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