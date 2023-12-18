القسام في رسالة مبهمة إلى جيش الاحتلال: وصلتم متأخرين

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نشرت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، رسالة مبطنة إلى الجيش الإسرائيلي أكدت فيها أن الإسرائيليين "وصلوا متأخرين".



وقالت "القسام" في رسالة نشرتها عبر قناتها على "تلغرام"، ترجمت إلى ثلاث لغات، وهي العربية والعبرية والإنكليزية: "وصلتم متأخرين.. المهمة أنجزت".



وأرفقت "القسام" منشورها بعبارة "بعد قليل"، في إشارة إلى بيان لاحق قد يتضمن الكشف عن عملية محددة.

