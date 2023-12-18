حزب الله: استهدفنا تجمعا لجنود وآليات العدو

MENAFN - Al Wakeel News)قال حزب الله اللبناني إنه استهدف صباح اليوم الاثنين تجمعا لجنود وآليات العدو في محيط موقع الحمرا بالأسلحة المناسبة.

ونقلت مراسلة الجزيرة أن صفارات الإنذار دوت في الجليل الأعلى والاشتباه في تسلل طائرة مسيرة من الأراضي اللبنانية.





هذا و تجدد القصف المدفعي الإسرائيلي، اليوم الإثنين، على عدد من القرى والبلدات في جنوب لبنان.

واستهدفت مدفعية الاحتلال بلدتي عيترون، والناقورة، تزامنا مع تحليق طيران الاستطلاع فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط، وصولا إلى نهر الليطاني.