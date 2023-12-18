الصحفيين تلغي حفل تكريم أبناء الناجحين في الثانوية تضامنا مع غزة

الصحفيين تلغي حفل تكريم أبناء الناجحين في الثانوية تضامنا مع غزة
التاريخ
12/18/2023 5:52:24 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قرر مجلس نقابة الصحفيين إلغاء الحفل السنوي لتكريم أبناء وبنات الزميلات والزملاء الناجحين في الثانوية العامة (التوجيهي) لهذا العام.
جاء ذلك تضامنا مع الأشقاء في قطاع غزة الذين يتعرضون لأبشع أنواع الإجرام وحرب الإبادة على أيدي الاحتلال الإسرائيلي الغاشم.
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