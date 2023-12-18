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الصحفيين تلغي حفل تكريم أبناء الناجحين في الثانوية تضامنا مع غزة

12/18/2023 5:52:24 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قرر مجلس نقابة الصحفيين إلغاء الحفل السنوي لتكريم أبناء وبنات الزميلات والزملاء الناجحين في الثانوية العامة (التوجيهي) لهذا العام.

جاء ذلك تضامنا مع الأشقاء في قطاع غزة الذين يتعرضون لأبشع أنواع الإجرام وحرب الإبادة على أيدي الاحتلال الإسرائيلي الغاشم.

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