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مقتل جندي خامس من جيش الاحتلال في معارك غزة اليوم

12/18/2023 5:52:24 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اعلن جيش الاحتلال الاسرائيلي منذ قليل مقتل جندي في معارك قطاع غزة ليرتفع عدد الجنود القتلى اليوم إلى 5 .

فيما يرتفع بذلك عدد الجنود القتلى منذ بداية الحرب إلى 459 جندي.

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