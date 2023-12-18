مقتل جندي خامس من جيش الاحتلال في معارك غزة اليوم
التاريخ
12/18/2023 5:52:24 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
اعلن جيش الاحتلال الاسرائيلي منذ قليل مقتل جندي في معارك قطاع غزة ليرتفع عدد الجنود القتلى اليوم إلى 5 .
فيما يرتفع بذلك عدد الجنود القتلى منذ بداية الحرب إلى 459 جندي.
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