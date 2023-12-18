أبرز العلامات على إصابتك بانقطاع التنفس أثناء النوم

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - انقطاع النفس الانسدادي النومي هو الشكل الأكثر شيوعاً من اضطرابات التنفس المرتبطة بالنوم، ويتوقف تنفس المصابين بانقطاع النفس الانسدادي النومي ثم يعود مرة أخرى بشكل متكرر أثناء نومهم.ويمكن أن يحدث توقف التنفس لمدة 20 إلى 30 ثانية في المرة الواحدة، لعدة مرات طوال الليل.



وعدم علاج انقطاع التنفس أثناء النوم يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بعدد من الأمراض، بما في ذلك ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والسكتة الدماغية والسكري وبعض متلازمات الصداع.



ونستعرض فيما يلي، أبرز العلامات التحذيرية لانقطاع التنفس أثناء النوم، والتي تستدعي استشارة الطبيب، عند ملاحظتها:

1- الشخير بصوت مرتفع بدرجة تعوق نومك أو نوم الآخرين.

2- الاستيقاظ من النوم لاهثاً أو مختنقاً.

3- توقفات في التنفس أثناء النوم.

4- النعاس الشديد خلال النهار وعدم التركيز، وقد يؤدي ذلك إلى النوم أثناء العمل أو مشاهدة التلفزيون أو حتى قيادة السيارة.

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