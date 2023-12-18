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مسؤولون أميركيون: الحوثيون يستهدفون سفينة بالبحر الأحمر

12/18/2023 5:52:21 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نقلت رويترز عن مسؤولين أميركيين تعرض سفينة لهجوم في جنوب البحر الأحمر اليوم بمقذوف من منطقة يسيطر عليها الحوثيون.


وقال المسؤولون إن المدمرة "يو إس إس كارني" استجابت لنداء استغاثة بالتحرك نحو السفينة المستهدفة.

وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بوقت مسبق من اليوم: " تلقينا تقريرا عن حادث قرب باب المندب جنوب ميناء المخاء اليمني."
ونوهت إلى احتمال وقوع انفجار في المياه على بعد ميلين من سفينة بالبحر الأحمر.


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