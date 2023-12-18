مسؤولون أميركيون: الحوثيون يستهدفون سفينة بالبحر الأحمر

وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بوقت مسبق من اليوم: " تلقينا تقريرا عن حادث قرب باب المندب جنوب ميناء المخاء اليمني." ونوهت إلى احتمال وقوع انفجار في المياه على بعد ميلين من سفينة بالبحر الأحمر.

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