مسؤولون أميركيون: الحوثيون يستهدفون سفينة بالبحر الأحمر

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
نقلت رويترز عن مسؤولين أميركيين تعرض سفينة لهجوم في جنوب البحر الأحمر اليوم بمقذوف من منطقة يسيطر عليها الحوثيون.
وقال المسؤولون إن المدمرة "يو إس إس كارني" استجابت لنداء استغاثة بالتحرك نحو السفينة المستهدفة.
وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بوقت مسبق من اليوم: " تلقينا تقريرا عن حادث قرب باب المندب جنوب ميناء المخاء اليمني."
ونوهت إلى احتمال وقوع انفجار في المياه على بعد ميلين من سفينة بالبحر الأحمر.
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