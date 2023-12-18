لامبالاة في سويسرا تجاه مقتل العديد من النساء المسنّات



يشارك

Facebook

Twitter

البريد الإلكتروني

مطبعة نسخ الوصلة

MENAFN - Swissinfo) 中文 (zh) 在瑞士,眾多老年女性在不為人知的角落因家暴致死日本語 (ja) 家庭内殺人事件の被害者、高齢女性が目立つ スイスEspañol (es) Mujeres de tercera edad asesinadas con indiferencia en Suiza中文 (zh) 在瑞士,众多老年女性在不为人知的角落被家暴致死Français (fr) De nombreuses femmes âgées tuées dans l'indifférence en Suisse (الأصلي)

حوادث العنف التي يروح ضحيتها نساء متقدمات في السن كثيرة في سويسرا: في شهر يونيو الماضي، استفاقت نوشاتيل على فقدان امرأة تبلغ من العمر 78 عاما لحياتها نتيجة شجار عنيف مع زوجها الذي هو في عقده الثامن. وفي شهر مارس، من العام نفسه، شهدت مدينة سيير بكانتون فاليه، جريمة مشابهة ذهبت ضحيتها امرأة (78 عاما) بعد تعرضها للطعن بسكين على يد زوجها (88 عاما). ومنذ بداية العام، قُتلت 13 امرأة على يد أحد أقاربها في سويسرا، وعلى عكس الاعتقاد السائد، ليس جميعهن من فئة الشباب.

وفقًا لعملية حسابية تعتمد على الأرقام الصادرة عن المكتب الفدرالي الإحصاء والمتعلقة بالجرائم، على مدى السنوات العشر الماضية، تمثل النساء الأكبر سنًا - فوق سن 70 - ما نسبته 20.1٪ من مجموع ضحايا عمليات القتل المرتكبة في سياق العنف المنزلي. ومع ذلك، لا تشكل هذه الفئة العمرية سوى 16٪ فقط من الإناث في سويسرا.

محتويات خارجية

هذه الإحصاءات تشير إلى أنه ما بين عاميْ 2013 و2022، قُتِلت 39 إمرأة متقدمة في السن على يد أحد أقاربها. وفي حالتيْن من أصل ثلاث، كان الزوج الحالي أو الزوج السابق هو مرتكب جريمة القتل.

وفي سويسرا، تمثّل النساء من جميع الفئات العمرية سبعة أضعاف ضحايا القتل ضمن العنف المنزلي مقارنة بالرجال، وفقا لتقرير صادر عن المكتب الفدرالي للمساواة بين الجنسيْن (BFEG)رابط خارجي . ومما لا شك فيه أن جزءًا من حالات قتل المسنّات هو "قتل رحيم"، تطلب الضحية فيه من القاتل مساعدتها على وضع حدَ لحياتها. ومع ذلك، في السنوات العشر الأخيرة، وعلى عكس النساء الأكبر سنا، كان الرجال الذين تزيد أعمارهم عن 70 عاما أقلّ تمثيلا في إحصاءات جرائم القتل المنزلي.

ولا تحظى عمليات القتل في صفوف النساء المسنّات إلا بتغطية إعلامية محدودة. وتوضّح كورنيليا هاميل، الأستاذة المشاركة في قسم علم الاجتماع بجامعة جنيف، والتي يندرج عملها في مجال علم اجتماع الشيخوخة : "في حالات الجريمة أو الموت بشكل عام، كلما كانت الضحية أصغر سنا، كانت مشاعر التعاطف أقوى، لأن الموت يحرم الضحية من سنوات أطول في الحياة".

أخطر أشكال العنف المنزلي

بالنسبة للجريمة التي كانت نوشاتيل مسرحا لها في يونيو الماضي، أوضحت الشرطة أن "المرأة والرجل المعنيْين كانا متزوجيْن منذ فترة طويلة ولم يكن يُعرف عنهما ممارسة العنف المنزلي". ولكن، يلوح عموما وراء قتل الإناث شبح العنف المنزلي.

وتؤكّد دلفين روليه شواب، مديرة مشروع بحثي حول منع العنف بين الزوجين المتقدمين في العمر والأستاذة في المدرسة العليا لعلوم الصحة "لا سورس" بلوزان (HES-SO) هذه الحقيقة قائلة: "نحن نعلم أن واحدة من كل خمس نساء ضحية للعنف المنزلي. وهذه الظاهرة لا تتوقف عند سن 65 أو 75 عاما".

محتويات خارجية

وتلفت روليه شواب النظر إلى أنه في أغلب الأحيان تقريبا يُشار في مجال التواصل والتوعية إلى الشابات أو النساء اللواتي لديهن أطفال، من دون الاهتمام إلى أن الموضوع يعني المتقدمات في العمر أيضا".

وترى عالمة الاجتماع كورنيليا هاميل أن العنف ضمن الأزواج الأكبر سنا، وكذلك قتل النساء المتقدمات في العمر، ليس فقط هو من المحرمات التي لا أحد يتطرق إليها، بل يرقى إلى "الأمر الذي لا يمكن تصوّر وقوعه"

أنجيلا، أكثر من 40 عاما من العنف المنزلي

لا أحد ينكر وجود عنف منزلي بين الأزواج الأكبر سنا. فأنجيلا (الاسم الأوّل)، البالغة من العمر 85 عاما، لا تترك مصافحتها الواثقة وابتسامتها الدافئة شيئا يتسرّب عن المعاناة التي ألحقها بها زوجها لأكثر من أربعين عاما. فعندما تعرفت عليه، كانت أنجيلا في الأربعينات من عمرها، وكانت تتمتع بتجربة مهنية رائعة، ولديها إقبال على الحياة، خاصة ممارسة الموسيقى والاستماع إليها. وقبل التعرّف عن زوجها، لم تكن تولي أي اهتمام للرجال. وهي تعترف بأنها كانت خجولة، ومتمرّدة نوعا ما.

ولكن بدأت أنجيلا تكتشف، بمجرد زواجهما، شخصية زوجها الغاضبة وسلوكه السلبي، خاصّة ما يصدر عليه من عنف نفسي وجسدي: ""طوال فترة زواجنا، اعتدى عليّ جسديًا. كان يعتقد أنه الوحيد على حق. لذلك لم أنبس ببنت شفه". فلم أكن أرغب في معارضته والمخاطرة بأن يصبح عنيفًا ". وكان زوجها يمنعها من رؤية بعض أصدقائها، ويعزلها عن أولئك الذين لا يتفقون معه. ومع مرور الوقت، ظلت أنجيلا تعاني، وتحاول النجاة بنفسها، وتتكيف مع الوضع. مع ذلك، قضى الزوجان بعض الأوقات الجيدة. وهو ما تحاول أنجيلا التمسّك به.

"لقد أراد طردي وفي ذلك اليوم تمردت. أردت أن أكون حرة. دفعني وسقطت. كنت خائفة على حياتي"

أنجيلا، إحدى ضحايا العنف المنزلي سابقا

End of insertion

في أحد أيام عام 2021، حدث الشيء الذي أفاض الكأس. حينها كانت أنجيلا تبلغ من العمر 83 عامًا. "لقد أراد طردي وفي ذلك اليوم تمردت. أردت أن أكون حرة. دفعني وسقطت. كنت خائفة على حياتي". سقطت أنجيلا بقوة وترك السقوط ندوبا بالغة على جسدها. ((كان لا بد من نقلي إلى المستشفى ثم أخبرني الجميع أنني لم أعد أستطيع العيش معه)). لأول مرة، تطلب أنجيلا المساعدة، وأثناء دخولها المستشفى، يتم وضع زوجها في مستشفى للأمراض النفسية، ثم في مأوى للمسنين والمسنات. "شعرت بالاطمئنان إلى أنه يتلقى الرعاية. تقول أنجيلا: ((إذا لم يكن قد حصل على هذه المساعدة، فربما كنت سأظل معه، لكنني لا أعرف ما ذا كان سيحصل)).

حواجز الأجيال

لم تبلّغ انجيلا إطلاقا عن الإساءات التي تعرّضت لها. ولم تطلب المساعدة من أي جهة أو شخص قبل ذلك الموعد من عام 2021. ويعكس صمت أنجيلا ونظيراتها محدودية أعداد الضحايا الذين يطلبون مساعدة الشرطة. وبالنسبة لجميع جرائم العنف المنزلي مجتمعة، لم تمثل المسنات في السنوات العشر الأخيرة سوى 1.4 في المائة من الحالات المبلّغ عنها.

ووفقا للأرقام التي يشير إليها تقرير المكتب الفدرالي للمساواة بين الجنسيْن في مجال العنف المنزلي: "فقط 10 إلى 22% من ضحايا هذه الظاهرة يطلبون مساعدة الشرطة". وبالنسبة لدلفين روليه شواب، تظل البيانات بشأن العنف بين الأزواج الأكبر سنا نادرة.

في سويسرا، تتوفّر العديد من عروض المساعدة في حالات العنف المنزلي [مركز لافي ( Lavi )، والاستشارات الطبية، والملاجئ، ومراكز الشرطة]. ومع ذلك كبار السن لا يلجؤون إلى هذه الخدمات. وتشرح مارتا بريتي غيماريش، أخصائية نفسية متخصصة في معالجة حالات العنف: "بالنسبة لكبار السن يعتقدون أن أي شخص يجب أن يتحمّل تبعات اختياراته. وينطبق الشيء نفسه عندما يكون الشخص مع زوج مسيء أو زوجة مسيئة: اختارها أو اختارته، إذن عليها أو عليه تحمّل التبعات. هذا هو التصوّر الشائع عند هذا الجيل".

هناك أيضًا حقيقة مفادها أن الأشخاص الذين يعتمدون ماليًا على الطرف الآخر لا يمكنهم المغادرة بحرية. في حالات العنف المنزلي، فإن الأشخاص الذين يقيمون مع أزواجهم هن نساء وضعهن هشّ، وهن مستسلمات لقدرهن عموما".

في حالة أنجيلا، التبعية ليست مالية لأن دخلها هو الذي يدعم الأسرة بشكل أساسي. والسبب شيء آخر: "لم أستطع المغادرة. كنت أشعر بالخجل. العار بوسمها بأنه زوجة غير ناجحة. كنت عالقة وظللت أفكر في أن الأسوأ قد مر وأنه ستكون هناك أوقات جيدة مرة أخرى. كانت لديه سطوة نفسية وجسدية عليّ ".

عقوبة مزدوجة للضحايا المسنين

بالنسبة لدلفين روليه شواب، يمكن أن يكون التقاعد نقطة تحول في سياق العنف بين الزوجيْن. فالانتقال إلى التقاعد يعيد صياغة الشخصية، وله تأثير على القدرة المالية والأدوار الاجتماعية. فغالبًا ما يمكث الرجال أكثر في المنزل، وتقل فرص خروج النساء إلى الخارج.

أيضا التبعية المالية والعاطفية، بالإضافة إلى الاعتماد على الآخر بسبب الصعوبات المتصلة بالتقدم في العمر كلها عوامل تفسر عدم الإبلاغ عن العنف المنزلي الذي يعاني منه كبار السن. ثم ينضاف إلى ذلك كله، عنصر العار، كما تقول أنجيلا، ولكن أيضًا الخوف من عدم تصديقها أو أن يؤدي ذلك إلى حشرها في عزلة أو الخوف من تفاقم الوضع.

عندما يتعلق الأمر بكبار السن، غالبًا ما يكون رد فعل المتخصصين هو إخراج الشخص الذي يعاني من العنف من الموقف الذي هو فيه، أو حتى وضعه في مركز لإيواء المسنين والمسنات. بينما الأصل من حيث المبدأ، الذي يمارس العنف، هو الذي يجب ان يغادر".

دلفين روليه شواب، مديرة مشروع بحثي حول منع العنف بين الزوجين بين كبار السن والأستاذة في المدرسة العليا لعلوم الصحة

End of insertion

ثم، عندما يكون الضحية متقدم أو متقدمة في السن، تكون استجابة المهنيين في بعض الأحيان مختلفة تماما عن المعاملة التي يخصصونها للأصغر سنا: "عندما يتعلق الأمر بكبار السن، غالبًا ما يكون رد فعل المختصين هو إخراج الشخص الذي يعاني من العنف من الموقف الذي هو فيه، أو حتى وضعه في مركز لإيواء المسنين والمسنات، بينما الأصل من حيث المبدأ، الذي يمارس العنف، هو الذي يجب أن يغادر"، تقول دلفين روليه شواب. وفي حالة أنجيلا، لإخراجها من حالة العنف، تم اتخاذ قرار بوضع زوجها في مركز لإيواء المسنين (EMS)، لأنه وفقًا للأطباء، لم يعد قادرًا على التمييز. "لست متأكدة من أنه يعرف سبب وضعه. إنه يعتقد أن السبب في ذلك هو أنني لا أستطيع الاعتناء به"، توضّح أنجيلا.

ينضاف إلى ذلك كله، هو أن الموارد غير مناسبة لكبار السن. وللتعويض عن هذا النقص، وجعل ظاهر العنف ضمن مجتمع المسنين والمسنات، يقترح فريق البحث بقيادة دلفين روليه شواب توفير مواد توعية كافية كجزء من حملة وطنية اعتبارا من منتصف شهر ديسمبر المقبل.

وإذا كان العنف المنزلي يمكن أن يؤدي إلى نتيجة قاتلة، بالنسبة لأنجيلا، فهو الآن جزء من الماضي. "اليوم، أسلك طريقًا جديدًا بحرية، أشعر أنني أبلغ من العمر 40 عامًا مرة أخرى. أحيانًا أبكي من الفرح، ولكن أيضًا بحزن متسائلة كيف كان علي الانتظار 83 عامًا لأكون امرأة سعيدة. الآن أنا أستغل وقتي.. وأمشي بصعوبة وأعاني من آلام رهيبة في الظهر، لكنني حرة. أشعر بالارتياح. لم أعد خائفة "، اختتمت أنجيلا قائلة والابتسامة تعلو محياها.

المزيد

المزيد

نقاش