تعاون استراتيجي بين "تواصل سوبر آب" ونور كابيتال يفتح آفاقا جديدة للاستثمار في أسواق المال العالمية

(MENAFN
- Your Mind Media ) الإمارات العربية المتحدة، 18 كانون الأول/ديسمبر 2023 – تعاون استراتيجي - بين "تواصل سوبر آب" منصة متكاملة رائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وبين نور كابيتال شركة استثمارات ومزود خدمات مالية في دولة الإمارات العربية المتحدة لإطلاق تطبيق متكامل لخدمات التداول في أسواق المال العالمية عبر الإنترنت.
حيث من المقرر أن يوفر هذا التعاون الاستراتيجي خدمات التواصل المبتكرة؛ من خلال دمج البيانات في الوقت الفعلي وتوفير مزايا التداول للاستفادة من فرص الاستثمار في أسواق المال العالمية وتعزيز مستوى الخدمات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
سيكون لهذا التعاون الاستراتيجي الجديد دور كبير في تعزيز التواجد الفعال لتطبيق "تواصل سوبر آب" باعتباره تطبيقًا رائدًا في المنطقة، خاصة أنه يوفر آليات وأدوات تتيح للمستخدمين الوصول إلى بيانات الأسواق العالمية بطريقة مبتكرة، بالإضافة إلى ربط المتداولين بأسواق المال العالمية.
وفي تصريح له أشار خميس الشامسي، رئيس مجلس إدارة شركة تواصل لتكنولوجيا المعلومات ذ.م.م، بقوله "يمثل هذا التعاون نقطة تحول فارقة لتعزيز آليات الخدمات المالية المقدمة في دولة الإمارات العربية المتحدة" وتابع بقوله "بالطبع، من خلال دمج خبرات شركة نور كابيتال وقدراتها في عالم التداول، سوف نوفر للمستخدمين العديد من المزايا والفرص غير المحدودة بأدوات وأليات متطورة تتيح لهم الوصول إلى أسواق المال العالمية بسهولة فائقة".
نور كابيتال، شركة وساطة مالية رائدة، توفر للمتداولين مزايا الوصول إلى أسواق المال العالمية باستخدام منصات تداول قوية وموثوقة؛ ومن خلال تعاونها الاستراتيجي مع تطبيق "تواصل سوبر آب"، سوف تنقل نور كابيتال خبرتها العالمية وقدراتها إلى تطبيق "تواصل سوبر آب". ومن شأن هذا التعاون أن يوفر للمستخدمين بيانات أسواق المال العالمية في الوقت الفعلي، ويعزز قدرات المنصة، بالإضافة إلى تزويد المتداولين بآليات وأدوات قوية ومتطورة تساعدهم على اتخاذ قرارات تداول مستنيرة. تجلب نور كابيتال إحساسًا بالحداثة من خلال تقريب خدمات الفوركس من المستخدمين المتحمسين.
من جانبه، أعرب محمد غوشة، الرئيس التنفيذي لشركة نور كابيتال، بقوله "نحن سعداء بهذا التعاون الاستراتيجي مع تطبيق "تواصل سوبر آب"، خاصة أنه يعكس التزامنا المستمر تجاه المتداولين بتزويدهم بأدوات تداول مبتكرة ورؤى تحليلية متميزة بالإضافة إلى آراء الخبراء، بما يضمن لهم اتخاذ قرارات تداول مستنيرة في سوق دائم التطور.
يتيح هذا التكامل المبتكر لمستخدمي تطبيق "تواصل سوبر آب" الانتقال بسهولة فائقة من متابعة حركة الأسواق إلى التداول الفعلي والاستفادة من الفرص المتاحة وحركة تقلبات السوق؛ من خلال واجهة مبتكرة مصممة خصيصًا لتسهيل آليات التداول للمستخدمين. وبفضل دعم نور كابيتال، سوف يتاح للمستخدمين التداول مباشرةً من خلال تطبيق "تواصل سوبر آب".
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