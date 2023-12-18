السعودية تفتتح مركزا متخصصا لحل مشكلة تأخر المواعيد الطبية

(MENAFN
- Epress release) الرياض
كشف برنامج تحول القطاع الصحي السعودي عن إسهامات إحدى مبادراته؛ مركز «الإحالات الطبية» بوزارة الصحة، والذي يهدف إلى تمكين المستفيد من متابعة خطوات الخدمة الطبية وحتى إتمامها عبر بوابة إلكترونية موحدة، ما يضمن توفير الخدمات للمستفيدين بيسر وجودة عالية في وقت قياسي، حيث تم إنشاء المركز ليسهم في تحقيق مستهدفات التحول الصحي بوضع المستفيد في أعلى قائمة أولوياته.
ويعمل المركز على إدارة حركة الإحالات الطبية وإجراءات حجز المواعيد لكل المستفيدين المحولين بين المنشآت الصحية داخل السعودية وخارجها، ويتم ذلك عبر منصة إلكترونية موحدة للإحالات، كما أن تسجيل الطلبات والإحالات يعتمد على معلومات حقيقية وشفافة بهدف تفعيل إمكانات المستشفيات لكل القطاعات الصحية عند إجراء عملية الإحالة أو حجز المواعيد؛ وذلك بهدف تقليل قوائم انتظار المرضى.
وقد نجح المركز في إحالة أكثر من نصف مليون مستفيد خلال عام 2022، ويشكل إجمالي نسبة الطلبات للإحالات الداخلية 99 % ، وقد تحققت تلك النسبة في إطار ما يمتلكه القطاع الصحي بالسعودية من كوادر مدربة وإمكانات متقدمة تؤهلهم لتوفير الخدمة الطبية
MENAFN18122023006549014258ID1107616255
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.