باحثون سعوديون يبتكرون تقنية جديدة لتشخيص التوحد

(MENAFN
- Epress release) الرياض
أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالعاصمة السعودية الرياض مطلع ديسمبر الجاري عن ابتكار تقنية متقدمة في فحص اضطراب طيف التوحد ASD، وذلك في إنجاز طبي يعكس التزاما بالتميز في تقديم خدمات الرعاية الصحية.
وحصل هذا المنهج المبتكر على براءة اختراع مسجلة في مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية بالولايات المتحدة USPTO، كما تم نشره في مجلات علمية متخصصة.
ويرتكز الابتكار على تتبع العين والمحفزات البصرية المدمجة مع الذكاء الاصطناعي. وتتغلب هذه الآلية على طرق الفحص التقليدية، كما أنها تتلاءم مع الجوانب اللغوية والثقافية المحلية، الأمر الذي يوفر بديلاً فعالاً وأكثر دقة في فحص اضطراب طيف التوحد.
وقد جاء تطويره نتيجة دراسة شملت مجموعة متنوعة من المشاركين من الذكور والإناث عبر نطاق عمري واسع، مما أكد على إمكانية تطبيقه على نطاق واسع.
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