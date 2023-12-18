في سابقة طبية…جراح سعودي يزرع كبد جديدة لمريضة من متبرعتين مختلفتين

(MENAFN
- Epress release) الرياض
نجح فريق طبي أواخر أكتوبر المنصرم في مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام (شرق السعودية) من إجراء عملية معقدة لسيدة مصابة بورم سرطاني بالكبد لعدة سنوات.
فبعد تشخيصها بورم سرطاني بالكبد وحاجتها إلى متبرع، توفرت متبرعة ملائمة إلا أن حجم الفص الأيمن لكبد المتبرعة كان صغيرًا ولا يكفي لزراعته وحده، مما استلزم إحضار متبرعة أخرى وهي إحدى ابنتيها، حيث تم عمل الفحوصات اللازمة لأخذ الفص الأيسر من كبدها؛ حتى يتناسب حجم الفصين مع وزن والدتها.
وقد أجريت عملية زراعة الفص الأيمن والأيسر بنجاح بعد العديد من المحاولات، وتمكنت المتبرعتان بعد ثلاثة أيام فقط من العملية من الخروج من المستشفى بصحة جيدة، إضافة إلى نقل المريضة لجناح التنويم بصحة جيدة ووظائف كبد مستقرة.
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