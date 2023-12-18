ابتكار نظام يلتقط ثاني أكسيد الكربون في الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة

(MENAFN
- Communicate Gulf)
فاز فريق من الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة بجائزة بحثية بقيمة 25,000 درهم إماراتي في برنامج الابتكار الجامعي في COP28، الذي نظمته اكسبو لايف. المشروع الفائز هو كيف يمكن استخدام الطحالب الدقيقة لالتقاط ثاني أكسيد الكربون وحصاد الكتلة الحيوية المستخدمة في مختلف القطاعات
تنافس ابتكار فريق الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة مع 360 مشروعا آخر قدمته 36 جامعة في المسابقة التي نظمها برنامج إكسبو لايف في الفترة التي تسبق COP28. وعقدت النهائيات في 10 ديسمبر في إكسبو سيتي دبي، على خلفية قادة العالم الذين يتفاوضون من أجل إيجاد حلول فعالة لتغير المناخ.
يتضمن الحل المقترح من فريق الهندسة الكيميائية في الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة استخدام الطحالب الدقيقة سريعة النمو لالتقاط ثاني أكسيد الكربون في غازات المداخن باستخدام مفاعلات حيوية أنبوبية مبتكرة. يمكن بعد ذلك استخدام الكتلة الحيوية الناتجة في المضافات الغذائية والأعلاف الحيوانية والوقود الحيوي. تم تصميم الحل للمناخات الحارة، مثل تلك الموجودة في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يستخدم سلالة الطحالب التي يمكن زراعتها في درجات الحرارة المرتفعة وظروف المياه المالحة، وبالتالي القضاء على الحاجة إلى طاقة التبريد الخارجية والإنفاق على العناصر الغذائية.
وقال الدكتور ديفيد شميدت، رئيس الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة: "في COP28، اجتمع العالم لإيجاد حلول لتغير المناخ. إنه لأمر مثير أن نرى أن أحد الابتكارات التي يتم تطويرها في جامعتنا قد فاز بجائزة البحث في برنامج الابتكار الجامعي في أكسبو لايف ويمثل ذلك تأييدا قويا لنهج الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة الذي يركز على الأبحاث في التعليم العالي. أهنئ رئيس هيئة التدريس والطلاب على هذا الإنجاز الهائل ".
وأضاف البروفيسور ستيفن سي ويلهايت، نائب الرئيس الأول للشؤون الأكاديمية في الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة: "تؤمن الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة بأن التعليم العالي يجب أن يربط التعلم النظري بالحلول العملية. ويتجلى هذا النهج في مشاريعنا البحثية التعاونية بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، بما في ذلك ابتكار التقاط ثاني أكسيد الكربون الذي فاز في مسابقة الابتكار لأكسبو لايف. نحن فخورون بالعمل الذي قام به فريقنا ونحن واثقون من أن هذا الابتكار سيساهم في الكفاح العالمي ضد تغير المناخ عند تطويره بالكامل".
عمل فريق الطلاب تحت إشراف الدكتور عدي كومار، أستاذ مشارك في الهندسة الكيميائية، كلية الهندسة، والدكتور تحسين عرشي، النائب المشارك للبحوث وخدمة المجتمع في الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة. تألف الفريق الطلابي من نادية البلبيسي وهاريهار مردراج وحفصة الزكري.
وقالت الطالبة نادية: "لقد كانت تجربة تحويلية حقًا للتعرف على أهمية الاستدامة وتغير المناخ وتطوير شغف مشترك مع زملائي في الفريق تجاه المشروع. شجعتنا هذه الرحلة على استكشاف الطرق المختلفة التي يمكننا من خلالها التخفيف من مشكلة الانبعاثات والتقدم نحو مستقبل أكثر اخضرارًا. لقد كان الفوز بالمسابقة لحظة لا تنسى وإنجازًا حقيقيًا لنا جميعًا».
مر المتسابقون بثلاث جولات من التقييمات والعروض التقديمية. في الفحص الأول، تم اختيار 48 فريقًا من أصل 360 طلبًا، ودخل فريقان إلى المرحلة نصف النهائية حيث عرض الطلاب المشروع على المقيمين في جناح الاستدامة في مدينة أكسبو. ثم تم وضع الفريقين في آخر 20 فريقًا (من أصل 48) للتنافس في الجولة النهائية.
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