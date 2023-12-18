استقالة وزير خارجية الصومال وتوقعات بأن يُرشح لمنصب رئيس ولاية بونتلاند

MENAFN - Youm7) قدم وزير الخارجية والتعاون الدولي الصومالي أبشر عمر جامع، استقالته من منصبه، اليوم الاثنين، قائلا إنه خدم البلاد والشعب بأفضل طريقة ممكنة.

ونقلت وكالة الأنباء الصومالية "صونا"، عن جامع قوله "قررت اليوم، الاستقالة من منصب وزير الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية الصومال الفيدرالية، حيث خدمت وطني بأمانة، وأفضل طريقة ممكنة".

وذكرت الوكالة الصومالية، أنه من المتوقع أن يُرشح أبشير عمر جامع لمنصب رئيس ولاية بونتلاند الإقليمية، الذي سيتم انتخابه في 8 يناير 2024.



