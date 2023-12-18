استقالة وزير خارجية الصومال وتوقعات بأن يُرشح لمنصب رئيس ولاية بونتلاند

(MENAFN
- Youm7) قدم وزير الخارجية والتعاون الدولي الصومالي أبشر عمر جامع، استقالته من منصبه، اليوم الاثنين، قائلا إنه خدم البلاد والشعب بأفضل طريقة ممكنة.
ونقلت وكالة الأنباء الصومالية "صونا"، عن جامع قوله "قررت اليوم، الاستقالة من منصب وزير الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية الصومال الفيدرالية، حيث خدمت وطني بأمانة، وأفضل طريقة ممكنة".
وذكرت الوكالة الصومالية، أنه من المتوقع أن يُرشح أبشير عمر جامع لمنصب رئيس ولاية بونتلاند الإقليمية، الذي سيتم انتخابه في 8 يناير 2024.
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