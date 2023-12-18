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رئيس الصين يهنئ الأمير مشعل الصباح بمناسبة تقلده سدة الحكم فى الكويت

12/18/2023 4:28:32 AM
(MENAFN- Youm7) هنأ الرئيس الصيني شي جين بينج، أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بمناسبة تقلده سدة الحكم في الكويت .. متعهدا ببذل جهود مشتركة لمواصلة تعزيز العلاقات الثنائية.

وقال شي ، في رسالة تهنئة بعث بها إلى الأمير مشعل الصباح ، : "إن الصين والكويت تتمتعان بصداقة تقليدية عميقة وحققتا تقدما ملحوظا في العلاقات الثنائية منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية قبل أكثر من 50 عاما " ، بحسب وكالة الأنباء الصينية شينخوا.

وأشار إلى أن البلدين ، كما هو الحال دائما ، يدعمان بعضهما البعض بقوة في القضايا المتعلقة بالمصالح الأساسية لكل منهما.. منوها بأن التبادلات والتعاون الثنائي في مختلف المجالات حقق تقدما إيجابيا وأن الصداقة بين الشعبين تتعمق بشكل مستمر.

وأكد شي أنه يولي أهمية كبيرة لتنمية العلاقات الثنائية ومستعد للعمل مع الشيخ مشعل للارتقاء بالشراكة الاستراتيجية بين الصين والكويت إلى مستويات أعلى من أجل تحقيق المزيد من المنافع للشعبين.








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