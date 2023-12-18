محمد اشتية: ندعو المجتمع الدولى للتحرك الفورى لإعلان دولة فلسطينية

MENAFN - Youm7) قال محمد اشتية رئيس الوزراء الفلسطيني، إنه على العالم وضع برنامج زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، متابعا: "ندعو المجتمع الدولي للتحرك الفوري لإعلان دولة فلسطينية والأولوية الحالية وقف الحرب في غزة والضفة الغربية"، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة ، جوا وبرا وبحرا، منذ 73 يوما، ما أسفر عن استشهاد نحو 19 ألف فلسطيني، وإصابة أكثر من 52 ألفا آخرين، 70% منهم من النساء والأطفال، في حصيلة غير نهائية، ويعانى النظام الصحي في قطاع غزة من وضع صعب للغاية، بداية من جهاز الإسعاف شبه المنهار، وسبق أن اقتحمت قوات الاحتلال غالبية المستشفيات في غزة وشمالها، ونكلت بالطواقم الطبية والنازحين والمرضى والمصابين.











