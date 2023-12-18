رئيس وزراء العراق: انتخابات مجالس المحافظات ركن مهم لتطبيق اللا مركزية الإدارية

MENAFN - Youm7) أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أن انتخابات مجالس المحافظات تمثل ركناً مهماً لتطبيق اللامركزية الإدارية، وتمثيل أبناء المحافظات في الحكومات المحلية.. لافتا إلى أن المحافظات، مجالسَ ومحافظاً، تعد ركناً ثانياً للدولة وتساعد الحكومة الاتحادية في تنفيذ برنامجها التنفيذي.

جاء ذلك خلال إدلائه بصوته في انتخابات مجالس المحافظات العراقية التي انطلقت صباح اليوم الإثنين، بمراكز الاقتراع العام في مختلف المدن العراقية، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).

وقال السوداني: "نبارك للشعب العراقي هذا اليوم الوطني والاستحقاق الدستوري الذي تأخر أكثر من 10 سنوات"، مضيفا أن "الحكومة أنجزت ما عليها في التهيئة للانتخابات، وأكملت كل المتطلبات اللوجستية والأمنية لإجراء الانتخابات".. داعيا جميع المواطنين إلى المشاركة الفاعلة في اختيار الأكفأ والأصلح، لتمثيل المحافظات وتأدية واجباتهم ضمن القانون والدستور.

وأشاد رئيس الوزراء العراقي بالجهود الاستثنائية للأجهزة الأمنية في تأمين الانتخابات، وتوفير الأجواء السليمة للقوى السياسية والمرشحين، أثناء الحملة الانتخابية.. موضحا أن مفوضية الانتخابات بذلت جهوداً كبيرة لإنجاز كل متطلبات الانتخابات.

وبدأ القادة السياسيون العراقيون في التوافد لمركز الاقتراع وسط العاصمة بغداد للإدلاء بأصواتهم، وكان من بينهم رئيس الوزراء العراقي الأسبق عادل عبد المهدي، ورئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، ونائب رئيس مجلس الوزراء، وزير التخطيط، محمد علي تميم، ووزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق جابرو.

من جانبه، أكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، أن المجالس المحلية تعالج الخلل الذي أصاب المحافظات.. داعيا الجميع إلى المشاركة بالانتخابات.

وقال المالكي - في مؤتمر صحفي عقده بعد الإدلاء بصوته - إن الانتخابات المحلية أجريت بإرادة وتصميم عاليين، مبينا أن الحكومات المحلية ستتجه نحو مشاريع البناء والإعمار.

من جهتها، أعلنت المفوضية العليا المستقلة العراقية للانتخابات، اليوم، استمرار توزيع بطاقات الناخبين حتى الساعة السادسة مساء (بالتوقيت المحلي)، ودعت 600 ألف ناخب لاستلام بطاقاتهم والمشاركة بالاقتراع العام.

وقال عضو الفريق الإعلامي للمفوضية الحسن قبس - في تصريح اليوم - إنه "تم اليوم، فتح أكثر من 7166 مركز اقتراع لغرض استقبال أكثر من 16 مليون ناخب".

وكان قد جرى يوم السبت الماضي الاقتراع الخاص في انتخابات مجالس المحافظات العراقية والذي شمل القوات الأمنية بكافة صنوفها والنازحين.

وأكدت المفوضية العليا المستقلة العراقية للانتخابات، أن نسبة المشاركة بالاقتراع الخاص، بلغت أكثر من 67 %.



