وزبر الأوقاف: إطلاق مسابقة المتحدث الفصيح بجوائز قدرها مليون جنيه

MENAFN - Youm7) قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الاوقاف ، إنه تشجيعا على التحدث بالفصحى إطلاق مسابقة المتحدث الفصيح بجوائز قدرها مليون جنيه،وسيعلن لاحقا عن نظام المسابقة وضوابط التقدم لها.

وتابع: و‏في إطار اهتمامنا بلغة القرآن الكريم والبناء اللغوي للأئمة والواعظات نطلق عام 2024 م عاما للغة العربية للأئمة والواعظات ببرامج تدريبية ومسابقات غير مسبوقة في ذلك، نستهلّها بعشرين دورة تدريبية للأئمة والواعظات في اللغة العربية في يناير المقبل ومسابقة المتحدث الفصيح للأئمة والواعظات وخطباء المكافأة وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بجوائز مالية قدرها مليون جنيه وسنعلن لاحقا عن نظام المسابقة وضوابط التقدم لها .

كما قرر وزير الأوقاف إطلاق اسم المرحوم الشيخ الدكتور عبد الحليم محمود على خريجي عام 2024 م من مراكز الثقافة الإسلامية بوزارة الأوقاف، وإطلاق اسم المرحوم الشيخ محمود خليل الحصري على خريجي عام 2024 م من مراكز إعداد محفظي القرآن الكريم بوزارة الأوقاف.



