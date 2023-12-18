وزبر الأوقاف: إطلاق مسابقة المتحدث الفصيح بجوائز قدرها مليون جنيه

(MENAFN
- Youm7) قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الاوقاف ، إنه تشجيعا على التحدث بالفصحى إطلاق مسابقة المتحدث الفصيح بجوائز قدرها مليون جنيه،
وسيعلن لاحقا عن نظام المسابقة وضوابط التقدم لها.
وتابع: وفي إطار اهتمامنا بلغة القرآن الكريم والبناء اللغوي للأئمة والواعظات نطلق عام 2024 م عاما للغة العربية للأئمة والواعظات ببرامج تدريبية ومسابقات غير مسبوقة في ذلك، نستهلّها بعشرين دورة تدريبية للأئمة والواعظات في اللغة العربية في يناير المقبل ومسابقة المتحدث الفصيح للأئمة والواعظات وخطباء المكافأة وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بجوائز مالية قدرها مليون جنيه وسنعلن لاحقا عن نظام المسابقة وضوابط التقدم لها .
كما قرر وزير الأوقاف إطلاق اسم المرحوم الشيخ الدكتور عبد الحليم محمود على خريجي عام 2024 م من مراكز الثقافة الإسلامية بوزارة الأوقاف، وإطلاق اسم المرحوم الشيخ محمود خليل الحصري على خريجي عام 2024 م من مراكز إعداد محفظي القرآن الكريم بوزارة الأوقاف.
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