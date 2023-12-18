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البيئة: زراعة مليون شجرة والانتهاء من مشروع تشجير قرى مصر

12/18/2023 4:28:29 AM
(MENAFN- Youm7) أكد الدكتور على أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة، أنه تم الانتهاء من مشروع تشجير قرى الريف المصرى، وحياة كريمة المرحلتين الأول والثانية، حيث تم زراعة 500 ألف شجرة بمحافظات الجمهورية.



وأوضح أبو سنة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه تم أيضا تنفيذ أعمال التشجير للمبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة، فخلال عام 2023
تم زراعة
1,3 مليون شجرة خلال السنة الأولى من المبادرة وتنفيذ المستهدف بنسبة تنفيذ 100%، كما تم وتشجير قطاع الأمن المركزى بطريق القاهرة السويس، وزراعة ما لا يقل عن 6500 شجرة من أشجار الزينة والمثمرة، كما تم تشجير مطار الغردقة الدولى ومطار شرم الشيخ الدولى بحوالى 7000 شجرة بمعدل 3500 شجرة لكل مطار.



وأوضح أبو سنة، أنه تم
تنفيذ أعمال رفع كفاءة المشتل المركزى لوزارة البيئة، على المرحلتين الأولى والثانية، وتقديم الدعم بالاشجار للجمعيات الأهلية والمدارس والجامعات والمعاهد والأحياء والمساجد والكنائيس، على مدار عام 2023 والدعم بـ 100 ألف شجرة.
















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