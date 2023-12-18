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جدول امتحانات الفصل الدراسى الأول لتلاميذ الصف الخامس الابتدائى فى الجيزة

12/18/2023 4:28:29 AM
(MENAFN- Youm7) أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، جدول امتحانات طلاب الصف الخامس الابتدائي للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023/2024، وذلك بعد اعتمادها من قبل اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، وأشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة.
وفيما يلي جدول امتحان الصف الخامس الابتدائي عام (عربي - لغات) للفصل الدراسي الأول 2023/2024.
-يوم السبت 6 يناير 2024: امتحان مادتي اللغة العربية، والتربية الدينية. -يوم الثلاثاء 9 يناير 2024: امتحان مادتي العلوم، والمهارات المهنية. -يوم الأربعاء 10 يناير 2024: امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية، واللغة الإنجليزية. -يوم الخميس 11 يناير 2024: امتحان مادتي الرياضيات، وICT.
وكلف محافظ الجيزة مدير مديرية التربية والتعليم بضرورة الالتزام بالجداول التى تم اعتمادها واتخاذ كافة الإجراءات اللازمه لتوفير الجو الملائم للطلاب لتأدية الامتحانات بسهولة ويسر وتحقيق الهدف المطلوب لنجاح عملية الامتحانات بكافة المراحل وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.
ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بضرورة انتهاء منهج الفصل الدراسي الأول بأكمله مع تخصيص الأسبوع الأخير من الفصل الدراسي الأول للمراجعة قبل بدء امتحانات نصف العام المقرر لها أن تنطلق فى النصف الأول من يناير المقبل، مشددة على تخصيص الأسبوع الأول من يناير للمراجعة على الدروس والموضوعات الدراسية التى تم شرحها للطلاب منذ بدء العام الدراسي وحتى انتهاء توزيع المقررات الدراسية، لافتة إلى أن الأسئلة يجب أن يتم توزيعها على جزئيات المنهج المقرر لقياس نواتج التعلم المرتبطة بالموضوعات الدراسية بشكل كامل.








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