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البيئة: اختيار عين شمس التخصصى وقصر العينى الفرنساوى للتحول لمستشفيات خضراء

12/18/2023 4:28:29 AM
(MENAFN- Youm7) أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئ ، أن الوزارة بذلت خلال العام الحالى العديد من جهود إدارة صحة البيئة، وسعت إلى تشجيع منشآت الرعاية الصحية من أجل التحول نحو منشآت خضراء ومستدامة، من أجل المساهمة
في تعزيز العمل المناخي على المستوى الوطني، إضافة الى حماية البيئة والحفاظ عليها والاهتمام بها لدعم السياسات البيئية، ضمن التزام مصر بالأجندة الأممية للتنمية المستدامة ورؤيتها المستقبلية "مصر 2030".



وأشارت وزيرة البيئة، إلى أنه تم اختيار مستشفى عين شمس التخصصي ومستشفى قصر العيني الفرنسي، ضمن مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى، من خلال المكون الفرعي لضمان التكامل لإدارة مخلفات الرعاية الصحية فى مستشفيات جامعية مختارة، وذلك من اجل تعزيز قدرتها على الإدارة الفعالة لمخلفات الرعاية الصحية بجميع أنواعها.




‏وشددت وزيرة البيئة، على أنه جارٍ العمل الآن على إجراء تدقيق تفصيلي وتحليل الفجوة لتحديد المتطلبات والاحتياجات الفنية اللازمة لكل منشأة صحية، حيث اتخذت وزارة البيئة، العديد من الجهود من أجل مساعدة المنشآت الصحية للتحول لتصبح منشآت خضراء مستدامة، منها
‏تقديم الدعم الفني وبناء القدرات وأنشطة توعوية وتدريب العاملين داخل المنشآت الصحية، إضافة إلى تشجيع الاستثمارات في معدات التعقيم ومعدات الحماية الشخصية وغيرها من الإمدادات للمستشفيات والعاملين.












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