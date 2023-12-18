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ضحايا وإصابات بانفجار منشأة نفطية فى غينيا

12/18/2023 4:28:25 AM
(MENAFN- Youm7) قال ضابط كبير في شرطة غينيا إن هناك مخاوف من سقوط عدد من الضحايا والمصابين في أعقاب انفجار وقع بمنشأة نفطية بالعاصمة كوناكري في ساعة مبكرة من صباح الاثنين.

وبحسب موقع الشرق الإخبارى، أضاف: "نعم، هناك قتلى وجرحى"، مشيراً إلى أنهم ما زالوا يقومون بإحصاء الضحايا.

وهز الانفجار منطقة كالوم في وسط كوناكري مما أدى إلى تحطيم نوافذ العديد من المنازل المجاورة ودفع المئات للفرار من المنطقة.

ويمكن رؤية حريق ضخم ودخان أسود يتصاعد من على بُعد عدة أميال، بينما هرع رجال الإطفاء إلى المنطقة وغادرت العديد من شاحنات الوقود المستودع سريعاً برفقة الجنود والشرطة.

ولم يرد متحدث باسم حكومة غينيا على الفور على طلب للتعقيب.








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