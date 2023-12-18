ضحايا وإصابات بانفجار منشأة نفطية فى غينيا

(MENAFN
- Youm7) قال ضابط كبير في شرطة غينيا إن هناك مخاوف من سقوط عدد من الضحايا والمصابين في أعقاب انفجار وقع بمنشأة نفطية بالعاصمة كوناكري في ساعة مبكرة من صباح الاثنين.
وبحسب موقع الشرق الإخبارى، أضاف: "نعم، هناك قتلى وجرحى"، مشيراً إلى أنهم ما زالوا يقومون بإحصاء الضحايا.
وهز الانفجار منطقة كالوم في وسط كوناكري مما أدى إلى تحطيم نوافذ العديد من المنازل المجاورة ودفع المئات للفرار من المنطقة.
ويمكن رؤية حريق ضخم ودخان أسود يتصاعد من على بُعد عدة أميال، بينما هرع رجال الإطفاء إلى المنطقة وغادرت العديد من شاحنات الوقود المستودع سريعاً برفقة الجنود والشرطة.
ولم يرد متحدث باسم حكومة غينيا على الفور على طلب للتعقيب.
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