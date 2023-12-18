بابا الفاتيكان يحتفل بعيد ميلاده الـ87 وسط مجموعة من الأطفال.. صور

MENAFN - Youm7) أتم البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان ،عامه الـ 87 أمس الأحد، واحتفل بعيد ميلاده بكعكة خلال جمهور احتفالي مع الأطفال، وكانت هناك لافتات مكتوب عليها "عيد ميلاد سعيد" في ساحة القديس بطرس خلال اجتماعه الصباحى الأسبوعية.





بابا الفاتيكان





وأشار موقع الفاتيكان نيوز إلى أن عشرات الاطفال تجمعوا للاحتفال بالبابا ، وقدموا له كعكة كبيرة ، والتقطوا معه العديد من الصور .

وأصبح البابا فرانسيس الآن ثالث أكبر بابا فى تاريخ الكنيسة الكاثوليكية ، وذلك بعد البابا ليو الثالث عشر الذى توفى عن عمر يناهز 93 عاما، ووكليمنت الثاني عشر، الذي توفي عن عمر يناهز 88 عامًا.

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وولد فى بونيس آيريس الأرجنتينية عام 1936 وانتخب فى 13 مارس 2013 عن عمر يناهز 76 عاما، ويقول دائما إنه يعتقد أن فترة حكمه ستكون الأقصر فى الفاتيكان ، حيث قال فى مقابلة أجريت معه عام 2015 "لدى شعور بأن بابويتى ستكون الأقصر ".

وأشارت صحيفة كوبى

إلى أنه من الواضح أن حدس البابا فشل فى ذلك حيث أنه فى عام 2012 سيكون أكمل 11 عاما من الباباوية .

بابا الفاتيكان 2





يعتبر بابا الفاتيكان، البابا فرانسيس، واحدا من أبرز الشخصيات العامة فى العالم، واقترب من كرسى البابوية عام 2005، فبعد وفاة البابا يوحنا بولس الثانى، حصل على ثانى أكبر عدد من الأصوات فى المجمع البابوى، لكن البابا بنديكت السادس عشر حصد أكبر عدد من الأصوات.

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وهو بالترتيب، بابا الكنيسة الكاثوليكية السادس والستون بعد المائتين، بدءًا من 13 مارس 2013.

تلقى البابا تعليمه الابتدائى فى مدرسة للآباء الساليزيان فى إحدى ضواحى بيونس آيرس، أما مدرسته الإعدادية فكانت متخصصة فى التقنيات الكيميائية.







