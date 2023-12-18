عمره 137 سنة.. إغلاق متنزه كونى آيلاند الترفيهى الشهير فى أوهايو نهائيًا

(MENAFN
- Youm7) قررت حديقة كوني آيلاند المائية الشهيرة في ولاية أوهايو
إغلاق
أبوابها قريبًا وهو الإغلاق الذى سيكون إلى الأبد، حيث أعلنت كوني آيلاند، أن الموقع بأكمله بما في ذلك Sunlite Pool سيتم إغلاقه نهائيًا في 31 ديسمبر بعد حدث
Nights of Lights، وذلك وفقا لموقع "نيويورك بوست" الأمريكى.
سيتم استبدال المتنزه البالغ من العمر 137 عامًا فى سينسيناتى بمكان ترفيهي جديد تمامًا، حيث سينتقل موقع المنتزه إلى Music & (MEMI)، وهي شركة تابعة لأوركسترا سينسيناتي السيمفوني (CSO)، وسيتم تجديدها لتصبح مكانًا موسيقيًا "على أحدث طراز" بقيمة 118 مليون دولار.
المنتزة
وقال مسؤولو كوني آيلاند، في بيان صحفى:“نشكر الملايين من الرعاة والموظفين من سينسيناتي والأحياء المحيطة بها، لقد جعلت هذا مكانًا خاصًا لنا جميعًا، ولكن حان الوقت لأن تقدم هذه الوجهة التاريخية خيارات جديدة ومختلفة للباحثين عن الترفيه والتجارب الفريدة من نوعها".
سيتضمن مكان الموسيقى نظامًا صوتيًا متطورًا ومقاعد قابلة للتكيف ومنطقة للوقوف، وقد تم وصفه بأنه "حرم جامعي ترفيهي فريد من نوعه" مصمم ليكون محطة "يجب أن تلعبها" أهم أعمال صناعة الموسيقى.
وأضاف: "نحن نبني موطنًا جديدًا لأحداث الموسيقى الحية التي ستوفر مزيجًا ساحرًا من التكنولوجيا المتطورة والأهمية المعمارية،" قال رئيس أوركسترا سينسيناتي السيمفوني جوناثان مارتن في بيان، سوف يبشر هذا التطور الجديد بمستقبل صناعة الموسيقى، ونحن فخورون بأن نقود الخطوة التالية بنفس الطريقة التي غيرت بها Riverbend وجه الموسيقى الحية في مجتمعنا قبل 40 عامًا عندما تم افتتاحها.
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