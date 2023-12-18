عمره 137 سنة.. إغلاق متنزه كونى آيلاند الترفيهى الشهير فى أوهايو نهائيًا

MENAFN - Youm7) قررت حديقة كوني آيلاند المائية الشهيرة في ولاية أوهايوإغلاقأبوابها قريبًا وهو الإغلاق الذى سيكون إلى الأبد، حيث أعلنت كوني آيلاند، أن الموقع بأكمله بما في ذلك Sunlite Pool سيتم إغلاقه نهائيًا في 31 ديسمبر بعد حدثNights of Lights، وذلك وفقا لموقع "نيويورك بوست" الأمريكى.

سيتم استبدال المتنزه البالغ من العمر 137 عامًا فى سينسيناتى بمكان ترفيهي جديد تمامًا، حيث سينتقل موقع المنتزه إلى Music & (MEMI)، وهي شركة تابعة لأوركسترا سينسيناتي السيمفوني (CSO)، وسيتم تجديدها لتصبح مكانًا موسيقيًا "على أحدث طراز" بقيمة 118 مليون دولار.

المنتزة

وقال مسؤولو كوني آيلاند، في بيان صحفى:“نشكر الملايين من الرعاة والموظفين من سينسيناتي والأحياء المحيطة بها، لقد جعلت هذا مكانًا خاصًا لنا جميعًا، ولكن حان الوقت لأن تقدم هذه الوجهة التاريخية خيارات جديدة ومختلفة للباحثين عن الترفيه والتجارب الفريدة من نوعها".

سيتضمن مكان الموسيقى نظامًا صوتيًا متطورًا ومقاعد قابلة للتكيف ومنطقة للوقوف، وقد تم وصفه بأنه "حرم جامعي ترفيهي فريد من نوعه" مصمم ليكون محطة "يجب أن تلعبها" أهم أعمال صناعة الموسيقى.

وأضاف: "نحن نبني موطنًا جديدًا لأحداث الموسيقى الحية التي ستوفر مزيجًا ساحرًا من التكنولوجيا المتطورة والأهمية المعمارية،" قال رئيس أوركسترا سينسيناتي السيمفوني جوناثان مارتن في بيان، سوف يبشر هذا التطور الجديد بمستقبل صناعة الموسيقى، ونحن فخورون بأن نقود الخطوة التالية بنفس الطريقة التي غيرت بها Riverbend وجه الموسيقى الحية في مجتمعنا قبل 40 عامًا عندما تم افتتاحها.