مصرع 4 أشخاص فى حادث إطلاق نار بوسط المكسيك

(MENAFN
- Youm7) لقى 4 أشخاص مصرعهم في حادث إطلاق نار بمدينة سالامانكا في ولاية جواناخواتو بوسط المكسيك، بحسب ما أفاد ممثلو الادعاء العام بالولاية.
وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم الاثنين، أن ممثلي الادعاء أعلنوا مصرع 4 أشخاص دون الكشف عن ملابسات الحادث.
وكانت ولاية جواناخواتو شهدت أمس مصرع 12 شخصا في بلدة سالفاتيرا بعدما فتحت مجموعة مسلحة النار على رواد حفل بوسادا، وهو حفل مكسيكي تقليدي يقام في الأيام التي تسبق عيد الميلاد، وفقا لوسائل الإعلام المحلية.
يشار إلى أن ولاية جواناخواتو، أصبحت في السنوات الأخيرة واحدة من أكثر الولايات عنفا في البلاد، في ظل اندلاع اشتباكات بين جماعات تهريب المخدرات القوية.
MENAFN18122023000132011024ID1107616088
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.