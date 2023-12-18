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مصرع 4 أشخاص فى حادث إطلاق نار بوسط المكسيك

12/18/2023 4:28:25 AM
(MENAFN- Youm7) لقى 4 أشخاص مصرعهم في حادث إطلاق نار بمدينة سالامانكا في ولاية جواناخواتو بوسط المكسيك، بحسب ما أفاد ممثلو الادعاء العام بالولاية.

وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم الاثنين، أن ممثلي الادعاء أعلنوا مصرع 4 أشخاص دون الكشف عن ملابسات الحادث.

وكانت ولاية جواناخواتو شهدت أمس مصرع 12 شخصا في بلدة سالفاتيرا بعدما فتحت مجموعة مسلحة النار على رواد حفل بوسادا، وهو حفل مكسيكي تقليدي يقام في الأيام التي تسبق عيد الميلاد، وفقا لوسائل الإعلام المحلية.

يشار إلى أن ولاية جواناخواتو، أصبحت في السنوات الأخيرة واحدة من أكثر الولايات عنفا في البلاد، في ظل اندلاع اشتباكات بين جماعات تهريب المخدرات القوية.








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