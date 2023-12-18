وضع سمك السلمون الاسكتلندى على قائمة الأنواع المهددة بالانقراض

MENAFN - Youm7) صدر تصنيف لأسماك السلمون "ملك الأسماك" في اسكتلندا، رسميًا، على أنه "من الأنواع المهددة بالانقراض"، مما أثار دعوات لاتخاذ إجراءات عاجلة لإنقاذه، حيث أضافت هيئة حماية - معترف بها دوليا - الأسبوع الماضي، سمك السلمون الأطلسي إلى قائمتها الحمراء للأنواع المعرضة لخطر الانقراض،وفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى.

وحذر الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة

(IUCN)

من أن الأرقام في انخفاض حاد، ومن المقرر أن تنخفض أكثر، إنه يثير احتمال أن تصبح أنهار الصيد العظيمة في اسكتلندا يومًا ما خالية من سمك السلمون القافز الذي تشتهر به عالميًا.

أعاد الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة تصنيف سمك السلمون الأطلسي على أنه "مهدد بالانقراض" إلى جانب النمر السيبيري، والحوت الأزرق، وتنين كومودو، والغوريلا الجبلية - بعد دراسة كبيرة، حيث أشارت التقديرات إلى وجود توقعات بانخفاض ​​عدد أسماك الأنهار الاسكتلندية بنسبة 63% بين عامي 2010 و2025.

سمك السلمون الاسكتلندى

وقال ويل داروال الباحث الرئيسي في دراسة سمك السلمون: "الأمور تبدو سيئة للغاية بالنسبة لسمك السلمون، عندما كنت صغيرًا، كنت قادرًا على النزول إلى النهر ورؤيتهم يقفزون، لكنك ستكون محظوظًا برؤية ذلك الآن، إذا لم يتغير شيء وواصلنا السير في هذا الاتجاه، فإن سمك السلمون يتجه نحو الانقراض، نأمل أن يتم تقليل هذا الانخفاض".

يفقس سمك السلمون في مجاري المياه العذبة ثم يشق طريقه إلى المحيط عندما يصبح بالغًا، قبل أن يعود أخيرًا إلى مسقط رأسه للتكاثر، ويمكن أن تصل رحلاتهم إلى آلاف الأميال.

ووجد الباحثون، أن أعداد سمك السلمون الأطلسي انخفضت بنسبة 23% بين عامي 2006 و2020، مع تصنيف هذه الأنواع على أنها "شبه مهددة" على مستوى العالم.