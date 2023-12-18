التشكيل المتوقع للأهلي أمام فلومينينسي.. الشحات وبيرسى تاو وكهربا فى الهجوم

MENAFN - Youm7) يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات الثامنة مساء اليوم، الاثنين، لمتابعة اللقاء المصيري الذى يجمعالاهلىمع فلومينينسي البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة" ضمن منافسات نصف نهائي كأس العالم للأندية المقام حالياً فى السعودية.

ويبدو التشكيل المتوقع للأهلى أمام فلومينينسى البرازيلى مكونا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أكرم توفيق - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - علي معلول.

خط الوسط: مروان عطية - أليو ديانج - إمام عاشور.

خط الهجوم: بيرسي تاو - محمود كهربا - حسين الشحات.

ويسعى الأهلي خلال مشاركته فى هذه النسخة من البطولة لتحقيق مركز أفضل من المركز الثالث، الذي حققه فى 3 مرات من قبل أعوام 2006 و2020 و2021، خصوصاً أن هذه النسخة ستكون الأخيرة التي تقام بنظامها الحالي، حيث سيتم تغيير النظام وزيادة عدد الفرق المشاركة من النسخة المقبلة.