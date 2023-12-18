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5 مواجهات جمعت الأهلي مع أندية البرازيل قبل مباراة فلومينيسى.. إنفو جراف

12/18/2023 4:28:22 AM
(MENAFN- Youm7) يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات الثامنة مساء اليوم، الاثنين، لمتابعة اللقاء المصيري الذى يجمع
الاهلى

مع فلومينينسي البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة" ضمن منافسات نصف نهائي كأس العالم للأندية المقام حالياً فى السعودية.

التقي الأهلى مع الأندية البرازيلية 5 مرات، خسر 4 مباريات، وفاز بمباراة واحدة بركلات الترجيح، قبل مواجهة فلومينينسي الليلة.
البداية كانت فى ديسمبر 2006، قدم الأهلي ملحمة أمام إنترناسيونالي الأمريكي، ولكنه خسر بثنائية مقابل هدف في العاصمة اليابانية طوكيو، قبل أن يتوّج إنترناسيونالي باللقب في النهاية على حساب برشلونة.
وفي 2012 تأهل الأهلي إلى نصف النهائي ليواجه كورنثيانز البرازيلي بطل كوبا ليبارتادوريس، لكنه خسر بهدف نظيف، وتأهل كورنثيانز بهدف باولو جيريرو، ليلاقي تشيلسي في النهائي، ويفوز بهدف نظيف، بينما يخسر الأهلي المركز الثالث أمام مونتيري 2\0.
الانتصار الوحيد كان في 2020، كانت المباراة الوحيدة التي تمكن فيها الأهلي من تخطي فريق برازيلي بعد التعادل السلبي مع بالميراس، والفوز بركلات الترجيح 3\2 في مونديال قطر.
في نسخة 2021، تكررت المواجهة بين الأهلي وبالميراس، وخسر الأهلي المواجهة بثنائية نظيفة، ليلة طرد أيمن اشرف، والتي مهدت الطريق للأهلي إلى البرونزية الثالثة، بعد الفوز على الهلال في مباراة المركز الثالث 2022، واجه فريق الأهلي نظيره فلامنجو البرازيلي في مباراة المركز الثالث، وفاز بطل كوبا ليبارتدويس بـ4\2.










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