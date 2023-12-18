Monday, 18 December 2023 01:40 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الأهلى يخوض مباراته الـ24 فى كأس العالم للأندية أمام فلومينيسى البرازيلي

12/18/2023 4:28:22 AM
(MENAFN- Youm7) يدخل فريق
الاهلى
بقيادة السويسري مارسيل كولر اليوم، الاثنين، أهم مبارياته هذا الموسم حينما يواجه فلومينينسي البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية،
فى نصف نهائي كأس العالم للأندية، بعد فوزه على اتحاد جدة السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، وهى المباراة رقم 24 له ببطولة كأس العالم للأندية بعدما خاض 23 مواجهة سابقة.

وقدم الأهلي مباراة كبيرة وحقق انتصارًا رائعًا على رفاق كريم بنزيمة بنتيجة 3-1 فى مباراة كبيرة من جانب كتيبة السويسري مارسيل كولر،
تقدم الأهلي فى الشوط الأول بهدف لعلي معلول من ركلة جزاء، وأضاف هدفين فى الشوط الثانى سجلهما حسين الشحات وإمام عاشور تواليًا.

وواصل فريق الأهلى كتابة التاريخ فى بطولة كأس العالم للأندية، بعدما تقدم فى قائمة أكثر الأندية تحقيقاً للانتصارات فى تاريخ البطولة، وذلك بعد فوزه الكبير على اتحاد جدة.

وتكشف الإحصائيات أن الأهلى أصبح ثاني أكثر الأندية تحقيقًا للانتصارات فى كأس العالم للأندية برصيد 9 انتصارات، خلف ريال مدريد المتصدر بالفوز فى 12 مباراة.

كما بات الأهلي أكثر نادٍ عربي وأفريقي يصل إلى هذا الكم من الانتصارات فى كأس العالم للأندية عبر تاريخها، متفوقاً على برشلونة صاحب المركز الثالث برصيد 7 مرات فوز، ويتبقى لبطل القرن فى أفريقيا 3 مباريات فقط ليتساوى مع عدد انتصارات الملكي..

وجاءت قائمة الأكثر تحقيقًا للانتصارات فى تاريخ كأس العالم للأندية كالتالي:

1-ريال مدريد -12 فوزا

2-الأهلى -9 فوز
3-برشلونة -7 فوز
4-مونتيري -6 فوز
5- هيروشيما -5 فوز








MENAFN18122023000132011024ID1107616084

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث