الأهلى يخوض مباراته الـ24 فى كأس العالم للأندية أمام فلومينيسى البرازيلي

MENAFN - Youm7) يدخل فريقالاهلىبقيادة السويسري مارسيل كولر اليوم، الاثنين، أهم مبارياته هذا الموسم حينما يواجه فلومينينسي البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية،فى نصف نهائي كأس العالم للأندية، بعد فوزه على اتحاد جدة السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، وهى المباراة رقم 24 له ببطولة كأس العالم للأندية بعدما خاض 23 مواجهة سابقة.

وقدم الأهلي مباراة كبيرة وحقق انتصارًا رائعًا على رفاق كريم بنزيمة بنتيجة 3-1 فى مباراة كبيرة من جانب كتيبة السويسري مارسيل كولر،

تقدم الأهلي فى الشوط الأول بهدف لعلي معلول من ركلة جزاء، وأضاف هدفين فى الشوط الثانى سجلهما حسين الشحات وإمام عاشور تواليًا.

وواصل فريق الأهلى كتابة التاريخ فى بطولة كأس العالم للأندية، بعدما تقدم فى قائمة أكثر الأندية تحقيقاً للانتصارات فى تاريخ البطولة، وذلك بعد فوزه الكبير على اتحاد جدة.

وتكشف الإحصائيات أن الأهلى أصبح ثاني أكثر الأندية تحقيقًا للانتصارات فى كأس العالم للأندية برصيد 9 انتصارات، خلف ريال مدريد المتصدر بالفوز فى 12 مباراة.

كما بات الأهلي أكثر نادٍ عربي وأفريقي يصل إلى هذا الكم من الانتصارات فى كأس العالم للأندية عبر تاريخها، متفوقاً على برشلونة صاحب المركز الثالث برصيد 7 مرات فوز، ويتبقى لبطل القرن فى أفريقيا 3 مباريات فقط ليتساوى مع عدد انتصارات الملكي..

1-ريال مدريد -12 فوزا

2-الأهلى -9 فوز3-برشلونة -7 فوز4-مونتيري -6 فوز5- هيروشيما -5 فوز



