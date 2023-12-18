Monday, 18 December 2023 01:39 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


برنامج الأهلى اليوم قبل مواجهة فلومينينسي البرازيلي بمونديال الأندية

12/18/2023 4:28:22 AM
(MENAFN- Youm7) حدد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلى برنامج الفريق اليوم الإثنين، استعدادًا لمواجهة فلومينينسي البرازيلي فى الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية 2023، والمقامة حاليًّا بالمملكة العربية السعودية.

ويبدأ برنامج الأهلي في الحادية عشرة صباحًا بتناول الفريق وجبة الإفطار، فيما يخوض الفريق مرانًا خفيفًا فى الثانية عشرة والنصف ظهرًا داخل فندق الإقامة.

فيما يتناول اللاعبون وجبة الغداء فى الخامسة مساءً، وفى السادسة والربع يعقد مارسيل كولر محاضرة فنية للفريق.

فيما تبدأ بعثة الفريق التحرك إلى ملعب الجوهرة لخوض المباراة في السابعة إلا الربع مساء.

وتقام مواجهة الأهلي أمام فلومينينسي البرازيلي فى الثامنة مساء اليوم الإثنين بتوقيت القاهرة، على ملعب الجوهرة بمدينة جدة في الدور نصف النهائي من منافسات بطولة كأس العالم للأندية.







MENAFN18122023000132011024ID1107616083

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث