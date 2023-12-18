برنامج الأهلى اليوم قبل مواجهة فلومينينسي البرازيلي بمونديال الأندية

(MENAFN
- Youm7) حدد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلى برنامج الفريق اليوم الإثنين، استعدادًا لمواجهة فلومينينسي البرازيلي فى الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية 2023، والمقامة حاليًّا بالمملكة العربية السعودية.
ويبدأ برنامج الأهلي في الحادية عشرة صباحًا بتناول الفريق وجبة الإفطار، فيما يخوض الفريق مرانًا خفيفًا فى الثانية عشرة والنصف ظهرًا داخل فندق الإقامة.
فيما يتناول اللاعبون وجبة الغداء فى الخامسة مساءً، وفى السادسة والربع يعقد مارسيل كولر محاضرة فنية للفريق.
فيما تبدأ بعثة الفريق التحرك إلى ملعب الجوهرة لخوض المباراة في السابعة إلا الربع مساء.
وتقام مواجهة الأهلي أمام فلومينينسي البرازيلي فى الثامنة مساء اليوم الإثنين بتوقيت القاهرة، على ملعب الجوهرة بمدينة جدة في الدور نصف النهائي من منافسات بطولة كأس العالم للأندية.
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