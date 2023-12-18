برنامج الأهلى اليوم قبل مواجهة فلومينينسي البرازيلي بمونديال الأندية

MENAFN - Youm7) حدد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلى برنامج الفريق اليوم الإثنين، استعدادًا لمواجهة فلومينينسي البرازيلي فى الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية 2023، والمقامة حاليًّا بالمملكة العربية السعودية.

ويبدأ برنامج الأهلي في الحادية عشرة صباحًا بتناول الفريق وجبة الإفطار، فيما يخوض الفريق مرانًا خفيفًا فى الثانية عشرة والنصف ظهرًا داخل فندق الإقامة.

فيما يتناول اللاعبون وجبة الغداء فى الخامسة مساءً، وفى السادسة والربع يعقد مارسيل كولر محاضرة فنية للفريق.

فيما تبدأ بعثة الفريق التحرك إلى ملعب الجوهرة لخوض المباراة في السابعة إلا الربع مساء.

وتقام مواجهة الأهلي أمام فلومينينسي البرازيلي فى الثامنة مساء اليوم الإثنين بتوقيت القاهرة، على ملعب الجوهرة بمدينة جدة في الدور نصف النهائي من منافسات بطولة كأس العالم للأندية.