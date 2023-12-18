الأهلى يخوض مرانا خفيفا فى فندق الإقامة استعداداً لمواجهة فلومينينسى

MENAFN - Youm7) يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلى مرانًا خفيفًا فى فندق الإقامة بمدينة جدة، استعدادًا لمواجهة فلومينينسي البرازيلي فى كأس العالم للأندية 2023، والمقامة حاليًّا في المملكة العربية السعودية.

وحرص مارسيل كولر على إقامة مران خفيف للاعبين فى الساعة 12:30 ظهرًا فى إطار الاستعداد لمواجهة فريق فلومينينسي التي تقام مساء اليوم، الإثنين، باستاد الجوهرة بمدينة جدة.

ومن المقرر أن يعقد مارسيل كولر محاضرة فنية للاعبين قبل مغادرة فندق الإقامة إلى ملعب المباراة.

وتقام مواجهة الأهلي أمام فلومينينسي البرازيلي فى الثامنة مساء اليوم الإثنين بتوقيت القاهرة، على ملعب الجوهرة بمدينة جدة فى الدور نصف النهائي من منافسات بطولة كأس العالم للأندية.