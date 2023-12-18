حدث في مثل هذا اليوم في الكويت

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 18 - 12 (كونا) -- الثامن عشر من ديسمبر

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1990 - فشل قوات النظام العراقي في طمس الهوية الكويتية ما دفعها إلى تمديد جديد سمته "مهلة استبدال الهوية الكويتية".

2000 - الكويت تنضم إلى مجلس رجال الأعمال العرب الذي تأسس في القاهرة بهدف تنشيط حركة الاستثمارات وتنمية التجارة العربية.

2002 - افتتاح مجمع (مارينا مول) الذي يعد أكبر مشروع تجاري من نوعه ينفذه القطاع الخاص من حيث التكلفة والحجم في منطقة السالمية وأحد مشاريع تطوير المرحلة الخامسة من الواجهة البحرية وبلغت التكلفة الإجمالية للمشروع بجزأيه البري والبحري نحو 50 مليون دينار وأقيم على مساحة 60 ألف متر مربع.

2004 - مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية تحتفل بالعيد ال50 لتأسيسها (اليوبيل الذهبي) الذي يعود إلى عام 1954 وكرمت مؤسسيها ومن رافق مسيرتها وفي مقدمتهم أمير البلاد الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح الذي كان وزيرا للمالية في الستينيات.

2005 - أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح يصدر مرسوما بتأسيس شركة الخطوط الوطنية الكويتية (شركة مساهمة كويتية) بهدف نقل الركاب جوا برأسمال يبلغ 50 مليون دينار كويتي.

2011 - مجلس الوزراء يوافق على مشروع مرسوم بدعوة الناخبين لانتخاب ممثليهم في مجلس الأمة لدور الانعقاد ال14 وحدد المرسوم يوم الخميس الموافق الثاني من فبراير 2012 موعدا للاقتراع بعد صدور مرسوم أميري في السادس من ديسمبر بحل مجلس الأمة.

2014 - الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية يقدم قرضا ل(كوت ديفوار) بقيمة سبعة ملايين دينار كويتي للاسهام في تمويل مشروع توفير مياه الشرب في المنطقة الشرقية (منظومة ادزوبيه - المرحلة الأولى).

2014 - الخطوط الجوية الكويتية تتسلم أول طائرة جديدة من طراز (اي 320) ضمن صفقة تحديث أسطولها مع شركة (ايرباص) الأوروبية لصناعة الطائرات.

2015 - أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح يفتتح استاد جابر الدولي رسميا وذلك بمنطقة العارضية وسط حضور جماهيري حاشد امتلأت به مدرجات الاستاد.

2021 - استشاري جراحة العيون الدكتور خالد السبتي يجري جراحتين دقيقتين عبر البث المباشر أمام مؤتمر عالمي لأمراض الشبكية بإيطاليا في أول مشاركة من نوعها لجراح خليجي ضمن أبرز الاختصاصيين في العالم.(النهاية)