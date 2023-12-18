حدث في مثل هذا اليوم في الكويت

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 18 - 12 (كونا) -- الثامن عشر من ديسمبر
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1990 - فشل قوات النظام العراقي في طمس الهوية الكويتية ما دفعها إلى تمديد جديد سمته "مهلة استبدال الهوية الكويتية".
2000 - الكويت تنضم إلى مجلس رجال الأعمال العرب الذي تأسس في القاهرة بهدف تنشيط حركة الاستثمارات وتنمية التجارة العربية.
2002 - افتتاح مجمع (مارينا مول) الذي يعد أكبر مشروع تجاري من نوعه ينفذه القطاع الخاص من حيث التكلفة والحجم في منطقة السالمية وأحد مشاريع تطوير المرحلة الخامسة من الواجهة البحرية وبلغت التكلفة الإجمالية للمشروع بجزأيه البري والبحري نحو 50 مليون دينار وأقيم على مساحة 60 ألف متر مربع.
2004 - مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية تحتفل بالعيد ال50 لتأسيسها (اليوبيل الذهبي) الذي يعود إلى عام 1954 وكرمت مؤسسيها ومن رافق مسيرتها وفي مقدمتهم أمير البلاد الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح الذي كان وزيرا للمالية في الستينيات.
2005 - أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح يصدر مرسوما بتأسيس شركة الخطوط الوطنية الكويتية (شركة مساهمة كويتية) بهدف نقل الركاب جوا برأسمال يبلغ 50 مليون دينار كويتي.
2011 - مجلس الوزراء يوافق على مشروع مرسوم بدعوة الناخبين لانتخاب ممثليهم في مجلس الأمة لدور الانعقاد ال14 وحدد المرسوم يوم الخميس الموافق الثاني من فبراير 2012 موعدا للاقتراع بعد صدور مرسوم أميري في السادس من ديسمبر بحل مجلس الأمة.
2014 - الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية يقدم قرضا ل(كوت ديفوار) بقيمة سبعة ملايين دينار كويتي للاسهام في تمويل مشروع توفير مياه الشرب في المنطقة الشرقية (منظومة ادزوبيه - المرحلة الأولى).
2014 - الخطوط الجوية الكويتية تتسلم أول طائرة جديدة من طراز (اي 320) ضمن صفقة تحديث أسطولها مع شركة (ايرباص) الأوروبية لصناعة الطائرات.
2015 - أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح يفتتح استاد جابر الدولي رسميا وذلك بمنطقة العارضية وسط حضور جماهيري حاشد امتلأت به مدرجات الاستاد.
2021 - استشاري جراحة العيون الدكتور خالد السبتي يجري جراحتين دقيقتين عبر البث المباشر أمام مؤتمر عالمي لأمراض الشبكية بإيطاليا في أول مشاركة من نوعها لجراح خليجي ضمن أبرز الاختصاصيين في العالم.(النهاية)
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