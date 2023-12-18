استشهاد ثلاثة فلسطينيين في طوباس

(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 18 كانون الأول (بترا)- أستشهد ثلاثة مواطنين فلسطينيين، اليوم الإثنين، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، عقب اقتحام جيش الاحتلال مخيم الفارعة جنوب مدينة طوباس شمال شرق الضفة الغربية.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، إن شابا يبلغ 17 عاما من العمر استشهد متأثرا جراء إصابته الخطيرة برصاص الاحتلال في الصدر، فيما وصل شهيدان إلى المستشفى متأثرين بإصابتهما الخطيرة في الرأس.
يذكر أن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم من جهة حاجز الحمرا العسكري، ما أدى إلى اندلاع مواجهات.
وهدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، منزلا قيد الإنشاء، وشبكة كهرباء في بلدة مجدل بني فاضل جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.
وقال رئيس مجلس قروي مجدل بني فاضل رامي نصار في بيان إن قوات الاحتلال اقتحمت أطراف البلدة، ترافقها جرافتان عسكريتان، وشرعت بهدم منزل قيد الإنشاء تعود مكليته لأحد المواطنين الفلسطينيين، بحجة البناء في مناطق مصنفة (ج).
وأضاف أن قوات الاحتلال الإسرائيلي شرعت بتدمير شبكة كهرباء التي تقع بين بلدتي مجدل بني فاضل وعقربا.
--(بترا)
م ف/ ف ج
18/12/2023 12:14:20
MENAFN18122023000117011021ID1107616077
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