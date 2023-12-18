استشهاد ثلاثة فلسطينيين في طوباس

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله 18 كانون الأول (بترا)- أستشهد ثلاثة مواطنين فلسطينيين، اليوم الإثنين، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، عقب اقتحام جيش الاحتلال مخيم الفارعة جنوب مدينة طوباس شمال شرق الضفة الغربية.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، إن شابا يبلغ 17 عاما من العمر استشهد متأثرا جراء إصابته الخطيرة برصاص الاحتلال في الصدر، فيما وصل شهيدان إلى المستشفى متأثرين بإصابتهما الخطيرة في الرأس.

يذكر أن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم من جهة حاجز الحمرا العسكري، ما أدى إلى اندلاع مواجهات.

وهدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، منزلا قيد الإنشاء، وشبكة كهرباء في بلدة مجدل بني فاضل جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقال رئيس مجلس قروي مجدل بني فاضل رامي نصار في بيان إن قوات الاحتلال اقتحمت أطراف البلدة، ترافقها جرافتان عسكريتان، وشرعت بهدم منزل قيد الإنشاء تعود مكليته لأحد المواطنين الفلسطينيين، بحجة البناء في مناطق مصنفة (ج).

وأضاف أن قوات الاحتلال الإسرائيلي شرعت بتدمير شبكة كهرباء التي تقع بين بلدتي مجدل بني فاضل وعقربا.

--(بترا)

م ف/ ف ج

18/12/2023 12:14:20

