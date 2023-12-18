تشكيلات ادارية في الداخلية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 18 كانون الاول (بترا)- قرر وزير الداخلية مازن الفراية اجراء التشكيلات التالية في الوزارة لاعتبارات ادارية وذلك اعتبارا من اليوم الاثنين وكما يلي:
تعيين مدراء الأقضية في وزارة الداخلية المذكورين تالياً بوظيفة متصرف وهم :
محمود مبارك عبد النبي البريزات، رائد عبد الحميد محمد المعايطة، عناد موسى سعود الخنان، رنا عبد القادر اسماعيل الطورة.
كما اشملت التشكيلات تعيين الموظفين الإداريين من كادر وزارة الداخلية المذكورين تالياً بوظيفة مدير قضاء اعتباراً من غد الثلاثاء وهم:
فداء صالح محمد النسور، موسى فريد موسى قاقيش، أروى عبد السلام سالم القرالة، محمد فايز أحمد بني أحمد، علي هايل صالح المواضية.
--(بترا)
را/اح
18/12/2023 12:22:40
MENAFN18122023000117011021ID1107616076
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