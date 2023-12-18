في غزة.. قد تدفع حياتك من أجل الحصول على مياه الشرب

(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 18 كانون الأول (بترا) أمجد الشوا- تشتد ازمة مياه الشرب في قطاع غزة وبشكل خاص في شمال القطاع حيث دمر الاحتلال خطوط المياه ويمنع دخول الوقود لتشغيل آبار ومحطات تحلية المياه.
مشاهد تحمل اوجاعا ومعاناة غير مسبوقة في محاولة من الاحتلال لقتل مقومات الحياة كافة وفي مقدمتها المياه.
(حربي) خرج من منزله شرق مدينة غزة مع ابنه محمد وهو يحمل "جالونا" ليحصل على مياه للشرب لكنه تعرض لقذيفة اطلقتها قوات الاحتلال ليستشهد ويصاب ابنه بجراح بليغة ظل ينزف بعدها ساعات قبل أن تتمكن سيارات الاسعاف من الوصول اليه ليلحق به اخيه في محاولة لانقاذه ليصاب هو الآخر بحراح.
ويروي (وليد) الذي نزح واسرته الى احد مراكز الايواء كيف اضطر ومن معه لوضع ما لديهم من اوعية على الارض لتعبئتها بمياه الأمطار التي أغرقت خيامهم وملابسهم لكنها رغم ذلك كانت طوق نجاة لهم من العطش.
أما الطفل احمد ابن الثانية عشرة فيقف يوميا في طابور طويل امام احد محطات تحلية المياه في دير البلح وسط قطاع غزة على أمل الحصول على بعض لترات مياه الشرب، في وقت تتكرر الشهادات حول جرائم الاحتلال التي تستهدف كافة قطاعات الشعب الفلسطيني في القطاع غزة ومن بينها منع وصول المياه وقتل من يحاول الوصول اليها.
--(بترا)
ا ش/اح
18/12/2023 11:59:55
MENAFN18122023000117011021ID1107616075
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