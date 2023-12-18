المقاومة الفلسطينية : سيطرنا على طائرة إسرائيلية استطلاعية بخانيونس

(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 18 كانون الأول (بترا)- أعلنت المقاومة الفلسطينية /سرايا القدس اليوم الاثنين، سيطرتها على طائرة إستطلاعية من نوع درون "EVO Max 4T" تابعة لسلاح المشاة الإسرائيلي شرقي مدينة خانيونس في قطاع غزة.
وبحسب مصادر فلسطينية، دارت اشتباكات عنيفة بين المقاومة وقوات الاحتلال في منطقة الشيخ ناصر ومعن وبني سهيلا شرقي خانيونس بقطاع غزة.
ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، جوا وبرا وبحرا، منذ 73 يوما، ما أسفر عن استشهاد نحو 19 ألف فلسطينيا، وإصابة أكثر من 52 ألفا، 70 بالمئة منهم من النساء والأطفال في حصيلة غير نهائية.
--(بترا)
رصد/أغ/ أ أ / س س
18/12/2023 11:50:18
MENAFN18122023000117011021ID1107616073
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