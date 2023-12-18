المقاومة الفلسطينية : سيطرنا على طائرة إسرائيلية استطلاعية بخانيونس

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 18 كانون الأول (بترا)- أعلنت المقاومة الفلسطينية /سرايا القدس اليوم الاثنين، سيطرتها على طائرة إستطلاعية من نوع درون "EVO Max 4T" تابعة لسلاح المشاة الإسرائيلي شرقي مدينة خانيونس في قطاع غزة.

وبحسب مصادر فلسطينية، دارت اشتباكات عنيفة بين المقاومة وقوات الاحتلال في منطقة الشيخ ناصر ومعن وبني سهيلا شرقي خانيونس بقطاع غزة.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، جوا وبرا وبحرا، منذ 73 يوما، ما أسفر عن استشهاد نحو 19 ألف فلسطينيا، وإصابة أكثر من 52 ألفا، 70 بالمئة منهم من النساء والأطفال في حصيلة غير نهائية.

--(بترا)

رصد/أغ/ أ أ / س س

18/12/2023 11:50:18