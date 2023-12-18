الزرقاء:مسرحية تجسد رفض التهجير الفلسطيني والوطن البديل والتوطين

MENAFN - Jordan News Agency)

الزرقاء 18 كانون الأول(بترا)-عمر ضمرة-نظم نادي أسرة القلم الثقافي بالتعاون مع فرقة الزرقاء للفنون المسرحية، مساء أمس الأحد، في مقر الفرقة، عرضا مسرحيا بعنوان " الفرجة المسرحية ..كنا وما زلنا"، بحضور جمع من الفنانين والكتاب والمهتمين، التي جسدت الواقع الفلسطيني الرافض لفكرة التهجير أو الوطن البديل أو التوطين.

وتؤكد المسرحية من خلال حكايتها البسيطة، أهمية تمسك الإنسان الفلسطيني بأرضه وعدم التخلي عنها أو هجرتها، مهما كانت قسوة الظروف والوحشية التي يمارسها الإحتلال الإسرائيلي وعدم القبول بأي وطن بديل أو توطين للشعب الفلسطيني في أي دولة بالعالم، كما تشدد سردية المسرحية على أن العربي الفلسطيني هو صاحب الأرض الحقيقي على مدار الحقب التاريخية المختلفة، وهو الطرف الأقوى في معادلة المواجهة مع قوى الظلام والهيمنة والمحتلين المغتصبين لأراضي الشعوب الأخرى.

وجسدت المسرحية التي كتبها وأخرجها الفنان ماهر دحيدل وصاحبتها موسيقى من الموروث الشعي الفلسطيني: ماهر دحيدل، فيما تولى إدارة المسرحية عبد الكريم ماهر ووضع الديكورات والإكسسوارات فادي عكاشة.

--(بترا)

ع ض/ أ أ / س س

18/12/2023 11:42:39

