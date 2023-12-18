الزرقاء:مسرحية تجسد رفض التهجير الفلسطيني والوطن البديل والتوطين

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الزرقاء 18 كانون الأول(بترا)-عمر ضمرة-نظم نادي أسرة القلم الثقافي بالتعاون مع فرقة الزرقاء للفنون المسرحية، مساء أمس الأحد، في مقر الفرقة، عرضا مسرحيا بعنوان " الفرجة المسرحية ..كنا وما زلنا"، بحضور جمع من الفنانين والكتاب والمهتمين، التي جسدت الواقع الفلسطيني الرافض لفكرة التهجير أو الوطن البديل أو التوطين.
وتؤكد المسرحية من خلال حكايتها البسيطة، أهمية تمسك الإنسان الفلسطيني بأرضه وعدم التخلي عنها أو هجرتها، مهما كانت قسوة الظروف والوحشية التي يمارسها الإحتلال الإسرائيلي وعدم القبول بأي وطن بديل أو توطين للشعب الفلسطيني في أي دولة بالعالم، كما تشدد سردية المسرحية على أن العربي الفلسطيني هو صاحب الأرض الحقيقي على مدار الحقب التاريخية المختلفة، وهو الطرف الأقوى في معادلة المواجهة مع قوى الظلام والهيمنة والمحتلين المغتصبين لأراضي الشعوب الأخرى.
وجسدت المسرحية التي كتبها وأخرجها الفنان ماهر دحيدل وصاحبتها موسيقى من الموروث الشعي الفلسطيني: ماهر دحيدل، فيما تولى إدارة المسرحية عبد الكريم ماهر ووضع الديكورات والإكسسوارات فادي عكاشة.
--(بترا)
ع ض/ أ أ / س س
18/12/2023 11:42:39
MENAFN18122023000117011021ID1107616072
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.