عجلون:415 مستفيدا من برامج التدريب المهني

MENAFN - Jordan News Agency)

عجلون 18 كانون الأول(بترا)-علي فريحات- ساهم معهد التدريب المهني في محافظة عجلون، بتوفير فرص التدريب والتأهيل لـ 415 شابا وشابة.

وقال مدير المعهد المهندس معتصم القضاة، لوكالة الأنباء الأردنية(بترا)، إن المعهد أصبح رافدا للشباب والشابات الباحثين عن فرص ومهن تدريبية نوعية، تزودهم بالخبرات والمهارات التي تؤهلهم لسوق العمل.

وقال إن عدد الدورات التي عقدت في المعهد تجاوزت 31 دورة تدريبية للذكور والإناث، تنوعت في عدة مجالات منها الهايبرد و التكييف والتبريد والسياحة والفندقة والخياطة الصناعية والتجميل والكوافير وحاضنة الأطفال والألمنيوم والحدادة للذكور والنجارة والديكور، حيث تشمل جميع فئات المجتمع .

وأوضح أن هناك عدة مشاريع من ضمن هذه الدورات، منها التدريب السياحي حيث بلغ مجموعهم 170 متدربا ومتدربة بالشراكة مع وزارة السياحة، ومشروع التعليم المهني والتقني بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم بمجموع 125متدرب ومتدربة.

وأشار إلى أن نوعية هذه البرامج حديثة على التدريب المهني وبعضها تقليدية والتي تتناسب مع سوق العمل ويحتاجها القطاع الخاص، حيث أن آلية تنفيذها تقوم على التدريب التشاركي وأن جزءا منها ينفذ في مشاغل التدريب المهني/عجلون، والجزء الآخر مع القطاع الخاص بجميع مستوياته وتخصصاته .

--(بترا)

ع.ف/أ م / س س

18/12/2023 11:41:53

