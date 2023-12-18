مباريات للحسين إربد والفيصلي والوحدات بدوري المحترفين غدا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 18 كانون الأول (بترا)- تنطلق يوم غد الثلاثاء، منافسات الأسبوع الحادي عشر والأخير من مرحلة الذهاب لدوري المحترفين لكرة القدم، بإقامة 3 مباريات يشارك فيها فرق الحسين إربد والوحدات والفيصلي الذين يتصدرون الدوري.
ويلتقي فريق الحسين إربد متصدر الدوري برصيد 25 نقطة، مع فريق سحاب عند الساعة الرابعة مساء على ستاد الحسن في إربد، ويلعب بنفس التوقيت فريق الفيصلي صاحب المركز الثالث مع فريق شباب الأردن على ستاد عمان، فيما يلتقي فريق الوحدات صاحب المركز الثاني مع فريق شباب العقبة عند السادسة والنصف مساء على ستاد الأمير محمد بالزرقاء.
وتستكمل المباريات الأربعاء بلقاء السلط ومغير السرحان، على أن تختتم منافسات الأسبوع الحادي عشر يوم الخميس بلقاء معان مع الأهلي ، والرمثا مع الجليل.
--(بترا)
خ خ / س س
18/12/2023 11:32:01
MENAFN18122023000117011021ID1107616068
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