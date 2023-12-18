Monday, 18 December 2023 01:38 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مباريات للحسين إربد والفيصلي والوحدات بدوري المحترفين غدا

12/18/2023 4:27:57 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 18 كانون الأول (بترا)- تنطلق يوم غد الثلاثاء، منافسات الأسبوع الحادي عشر والأخير من مرحلة الذهاب لدوري المحترفين لكرة القدم، بإقامة 3 مباريات يشارك فيها فرق الحسين إربد والوحدات والفيصلي الذين يتصدرون الدوري.
ويلتقي فريق الحسين إربد متصدر الدوري برصيد 25 نقطة، مع فريق سحاب عند الساعة الرابعة مساء على ستاد الحسن في إربد، ويلعب بنفس التوقيت فريق الفيصلي صاحب المركز الثالث مع فريق شباب الأردن على ستاد عمان، فيما يلتقي فريق الوحدات صاحب المركز الثاني مع فريق شباب العقبة عند السادسة والنصف مساء على ستاد الأمير محمد بالزرقاء.
وتستكمل المباريات الأربعاء بلقاء السلط ومغير السرحان، على أن تختتم منافسات الأسبوع الحادي عشر يوم الخميس بلقاء معان مع الأهلي ، والرمثا مع الجليل.
--(بترا)
خ خ / س س
18/12/2023 11:32:01

MENAFN18122023000117011021ID1107616068

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث