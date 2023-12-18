مباريات للحسين إربد والفيصلي والوحدات بدوري المحترفين غدا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 18 كانون الأول (بترا)- تنطلق يوم غد الثلاثاء، منافسات الأسبوع الحادي عشر والأخير من مرحلة الذهاب لدوري المحترفين لكرة القدم، بإقامة 3 مباريات يشارك فيها فرق الحسين إربد والوحدات والفيصلي الذين يتصدرون الدوري.

ويلتقي فريق الحسين إربد متصدر الدوري برصيد 25 نقطة، مع فريق سحاب عند الساعة الرابعة مساء على ستاد الحسن في إربد، ويلعب بنفس التوقيت فريق الفيصلي صاحب المركز الثالث مع فريق شباب الأردن على ستاد عمان، فيما يلتقي فريق الوحدات صاحب المركز الثاني مع فريق شباب العقبة عند السادسة والنصف مساء على ستاد الأمير محمد بالزرقاء.

وتستكمل المباريات الأربعاء بلقاء السلط ومغير السرحان، على أن تختتم منافسات الأسبوع الحادي عشر يوم الخميس بلقاء معان مع الأهلي ، والرمثا مع الجليل.

--(بترا)

خ خ / س س

18/12/2023 11:32:01