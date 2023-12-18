النواب: نقف خلف جلالة الملك وقواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 18 كانون الأول(بترا)- قال رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي إن قوات حرس الحدود في جيشنا العربي الباسل تخوض أروع صور البطولة والفداء في الدفاع عن أمن واستقرار الوطن على واجهتنا الشمالية.

وأضاف خلال جلسة مجلس النواب اليوم الاثنين، "منذ ساعات فجر اليوم، وقواتنا في اشتباكات ضد مجموعات مسلحة، ما أسفر عن احباط تهريب كميات كبيرة من المخدرات والأسلحة الأتوماتيكية والصاروخية".

وأكد أننا نقف صفاً واحداً خلف جلالة الملك المفدى وجيشنا وأجهزتنا الأمنية في كل الإجراءات التي تتخذها قواتنا المسلحة في سبيل حماية هذا الحمى الذي سيبقى حصناً منيعاً في وجه الطامعين من عصابات التهريب المسلحة المنظمة.

وتابع، "وليضرب جيشنا الباسل بيد من حديد كل من تسول له نفسه النيل من هذا الوطن، وليحمي المولى زنود الحق الذين ما زالوا يقدمون الغالي والنفيس في سبيل الدفاع عن تراب المملكة".

وفي مستهل الجلسة، قال الصفدي "إننا فقدنا قبل يومين زعيماً عربياً حكيماً، حيث رحل سمو الشيخ نواف الأحمد الصباح أمير دولة الكويت، والذي نذر حياته لخدمة أبناء شعبه وأمته، وبقي حريصاً على التضامن العربي ومدافعاً عن قضايا أمتنا العادلة".

وأضاف "باسمكم جميعاً نتقدم بالتعزية والمواساة لرئيس وأعضاء مجلس الأمة الكويتي، ولأسرة الراحل الكبير الكريمة وشعب وحكومة الكويت، ونتضرع من العلي القدير أن يتغمد فقيد الأمة بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته".

ودعا رئيس مجلس النواب أعضاء المجلس إلى قراءة الفاتحة على روح الراحل الكبير.

--(بترا)

م خ/ف ج

18/12/2023 11:28:14