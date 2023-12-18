النواب: نقف خلف جلالة الملك وقواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 18 كانون الأول(بترا)- قال رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي إن قوات حرس الحدود في جيشنا العربي الباسل تخوض أروع صور البطولة والفداء في الدفاع عن أمن واستقرار الوطن على واجهتنا الشمالية.
وأضاف خلال جلسة مجلس النواب اليوم الاثنين، "منذ ساعات فجر اليوم، وقواتنا في اشتباكات ضد مجموعات مسلحة، ما أسفر عن احباط تهريب كميات كبيرة من المخدرات والأسلحة الأتوماتيكية والصاروخية".
وأكد أننا نقف صفاً واحداً خلف جلالة الملك المفدى وجيشنا وأجهزتنا الأمنية في كل الإجراءات التي تتخذها قواتنا المسلحة في سبيل حماية هذا الحمى الذي سيبقى حصناً منيعاً في وجه الطامعين من عصابات التهريب المسلحة المنظمة.
وتابع، "وليضرب جيشنا الباسل بيد من حديد كل من تسول له نفسه النيل من هذا الوطن، وليحمي المولى زنود الحق الذين ما زالوا يقدمون الغالي والنفيس في سبيل الدفاع عن تراب المملكة".
وفي مستهل الجلسة، قال الصفدي "إننا فقدنا قبل يومين زعيماً عربياً حكيماً، حيث رحل سمو الشيخ نواف الأحمد الصباح أمير دولة الكويت، والذي نذر حياته لخدمة أبناء شعبه وأمته، وبقي حريصاً على التضامن العربي ومدافعاً عن قضايا أمتنا العادلة".
وأضاف "باسمكم جميعاً نتقدم بالتعزية والمواساة لرئيس وأعضاء مجلس الأمة الكويتي، ولأسرة الراحل الكبير الكريمة وشعب وحكومة الكويت، ونتضرع من العلي القدير أن يتغمد فقيد الأمة بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته".
ودعا رئيس مجلس النواب أعضاء المجلس إلى قراءة الفاتحة على روح الراحل الكبير.
--(بترا)
م خ/ف ج
18/12/2023 11:28:14
MENAFN18122023000117011021ID1107616067
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