استشهاد فتى فلسطيني برصاص الاحتلال بطوباس واعتقال 33 بالضفة والقدس

(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 18 كانون الأول (بترا) - استشهد فتى فلسطيني، اليوم الاثنين، برصاص الاحتلال الإسرائيلي، عقب اقتحام مخيم الفارعة جنوبي طوباس، كما اعُتقل 33 فلسطينيا من مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد الفتى راشد حبيب العايدي "17 عاما"، متأثرا بإصابته الخطيرة في الصدر.
وكانت قوات الاحتلال اقتحمت المخيم بتعزيزات عسكرية، من جهة حاجز الحمرا العسكري، ما أدى الى اندلاع مواجهات.
كما اعتقلت قوات الاحتلال 33 فلسطينيا خلال حملة مداهمات شنتها اليوم، في مناطق مختلفة في الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة.
وأكد نادي الاسير الفلسطيني في بيان، أن قوات الاحتلال الاسرائيلي اقتحمت وسط اطلاق كثيف للنيران مناطق متفرقة في مدن رام الله والبيرة وطولكرم وطوباس وبيت لحم وجنين وأريحا وأحياء عدة بالقدس الشرقية المحتلة واعتقل المواطنين الـ33 بزعم أنهم مطلوبون.
-- (بترا)
م . ف/أ أ/ب ط
18/12/2023 11:10:25
MENAFN18122023000117011021ID1107616066
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