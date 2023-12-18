استشهاد فتى فلسطيني برصاص الاحتلال بطوباس واعتقال 33 بالضفة والقدس

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله 18 كانون الأول (بترا) - استشهد فتى فلسطيني، اليوم الاثنين، برصاص الاحتلال الإسرائيلي، عقب اقتحام مخيم الفارعة جنوبي طوباس، كما اعُتقل 33 فلسطينيا من مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد الفتى راشد حبيب العايدي "17 عاما"، متأثرا بإصابته الخطيرة في الصدر.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت المخيم بتعزيزات عسكرية، من جهة حاجز الحمرا العسكري، ما أدى الى اندلاع مواجهات.

كما اعتقلت قوات الاحتلال 33 فلسطينيا خلال حملة مداهمات شنتها اليوم، في مناطق مختلفة في الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة.

وأكد نادي الاسير الفلسطيني في بيان، أن قوات الاحتلال الاسرائيلي اقتحمت وسط اطلاق كثيف للنيران مناطق متفرقة في مدن رام الله والبيرة وطولكرم وطوباس وبيت لحم وجنين وأريحا وأحياء عدة بالقدس الشرقية المحتلة واعتقل المواطنين الـ33 بزعم أنهم مطلوبون.

-- (بترا)

م . ف/أ أ/ب ط

18/12/2023 11:10:25