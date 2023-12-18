ندوة بالجامعة الهاشمية تؤكد أهمية الانخراط بالعمل الحزبي الوطني

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الزرقاء 18 كانون الأول(بترا)-عمر ضمرة- أكد مشاركون في الندوة الحوارية التي نظمتها عمادة شؤون الطلبة في الجامعة الهاشمية أمس الأحد، بعنوان: "دور الأحزاب الأردنية في مواجهة تحديات الأمة"، أهمية الانخراط في العمل الحزبي الوطني، وبخاصة في ظل المنظومة الشاملة والواسعة للتحديث السياسي والاقتصادي والإداري.
وأكد عضو المكتب السياسي لحزب تقدم النائب السابق رائد الخزاعلة، أن الأردن أنجز منظومة شاملة وواسعة للتحديث السياسي والاقتصادي والإداري، الأمر الذي يعد تحولاً تاريخياً في العمل السياسي والعام الأردني، وهو مطلب لفئات شعبية عريضة وحزبية منذ سنوات طويلة، لافتاً إلى أن أفضل طريقة للعمل العام والمشاركة في عملية صنع القرار، هي الانخراط الفاعل في العمل الحزبي الوطني البرامجي المؤسسي، الذي نأمل أن يحقق قفزة نوعية في العمل البرلماني الوطني خلال المرحلة القادمة.
ودعا الطلبة إلى الانخراط في العمل الحزبي الوطني والمشاركة في الشأن العام، مشيراً إلى أن قانون الأحزاب الجديد يحدد ما يقارب ثلث عدد مقاعد البرلمان القادم للأحزاب وفق القائمة الوطنية، وستكون النتائج مختلفة عن المراحل السابقة، نظراً لمشاركة الأحزاب البرامجية المؤسسية في هذه المرحلة وفق ما يتيح لها القانون.
وأشاد الخزاعلة، بأهداف نظام تنظيم ممارسة الأنشطة الحزبية في الجامعات، الذي يعكس إرادة الدولة الأردنية في المضي قدماً في مشروع التحديث السياسي وتهيئة البيئة اللازمة لممارسة العمل الحزبي البرامجي، خاصة لدى فئة الشباب الواعي المثقف والواعد .
--(بترا)
ع ض/أ م / س س
18/12/2023 10:47:18
MENAFN18122023000117011021ID1107616065
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