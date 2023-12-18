ندوة بالجامعة الهاشمية تؤكد أهمية الانخراط بالعمل الحزبي الوطني

MENAFN - Jordan News Agency)

الزرقاء 18 كانون الأول(بترا)-عمر ضمرة- أكد مشاركون في الندوة الحوارية التي نظمتها عمادة شؤون الطلبة في الجامعة الهاشمية أمس الأحد، بعنوان: "دور الأحزاب الأردنية في مواجهة تحديات الأمة"، أهمية الانخراط في العمل الحزبي الوطني، وبخاصة في ظل المنظومة الشاملة والواسعة للتحديث السياسي والاقتصادي والإداري.

وأكد عضو المكتب السياسي لحزب تقدم النائب السابق رائد الخزاعلة، أن الأردن أنجز منظومة شاملة وواسعة للتحديث السياسي والاقتصادي والإداري، الأمر الذي يعد تحولاً تاريخياً في العمل السياسي والعام الأردني، وهو مطلب لفئات شعبية عريضة وحزبية منذ سنوات طويلة، لافتاً إلى أن أفضل طريقة للعمل العام والمشاركة في عملية صنع القرار، هي الانخراط الفاعل في العمل الحزبي الوطني البرامجي المؤسسي، الذي نأمل أن يحقق قفزة نوعية في العمل البرلماني الوطني خلال المرحلة القادمة.

ودعا الطلبة إلى الانخراط في العمل الحزبي الوطني والمشاركة في الشأن العام، مشيراً إلى أن قانون الأحزاب الجديد يحدد ما يقارب ثلث عدد مقاعد البرلمان القادم للأحزاب وفق القائمة الوطنية، وستكون النتائج مختلفة عن المراحل السابقة، نظراً لمشاركة الأحزاب البرامجية المؤسسية في هذه المرحلة وفق ما يتيح لها القانون.

وأشاد الخزاعلة، بأهداف نظام تنظيم ممارسة الأنشطة الحزبية في الجامعات، الذي يعكس إرادة الدولة الأردنية في المضي قدماً في مشروع التحديث السياسي وتهيئة البيئة اللازمة لممارسة العمل الحزبي البرامجي، خاصة لدى فئة الشباب الواعي المثقف والواعد .

--(بترا)

ع ض/أ م / س س

18/12/2023 10:47:18