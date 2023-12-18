الاستهلاكية المدنية تعلن عن تخفيضات وعروض ترويجية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 18 كانون الأول (بترا)- أعلنت المؤسسة الاستهلاكية المدنية عن تخفيضات وعروض ترويجية بنسبة تتراوح بين 5 إلى 50 بالمئة، تشمل حوالي 400 سلعة غذائية وغير غذائية، تبدأ غدا الثلاثاء وتنتهي في 26 كانون الأول الحالي.
وقال مدير عام المؤسسة سلمان القضاة في بيان، إن جميع العروض والتخفيضات متوفرة بكميات كبيرة تلبي احتياجات المستهلكين في جميع أسواق المؤسسة المنتشرة في محافظات وألوية المملكة، والبالغ عددها 69 سوقا، داعيا المواطنين إلى الاستفادة من هذه العروض والتخفيضات والرجوع لصفحة المؤسسة الرسمية على (الفيسبوك) للاطلاع على التفاصيل والأسعار.
ويمكن للمواطنين الطلب من خلال المتجر الإلكتروني ضمن محافظة العاصمة فقط على الرابط
أو من خلال تطبيق المؤسسة على (اندرويد و IOS) (متجر المؤسسة المدنية).
وأشار القضاة إلى أن التخفيضات تأتي استمرارا لنهج المؤسسة للتخفيف عن كاهل المواطنين، لا سيما ذوي الدخل المحدود والمتوسط، وحمايتهم من ارتفاع الأسعار.
من جهة أخرى، أوضح القضاة أن صوبات الغاز والكاز والحرامات متوفرة في جميع أسواق المؤسسة بجودة عالية وأسعار مناسبة.
وبين أن جميع المواد المخفضة اجتازت الفحوصات المخبرية والاشتراطات الصحية اللازمة قبل طرحها في الأسواق.
--(بترا)
ن ش/ ف ج
18/12/2023 10:41:31
MENAFN18122023000117011021ID1107616064
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