مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات الأقصى

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القدس 18 كانون الأول (بترا) - اقتحم مستوطنون متطرفون يهود، اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة.
وقالت دائرة الاوقاف الاسلامية بالقدس في بيان، إن عشرات المستوطنين المتطرفين وبحماية وحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الاسرائيلي اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات مشبوهة وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية في باحاته وسط التصدي لهم من قبل المصلين والمرابطين ووسط تشديد شرطة الاحتلال إجراءاتها العسكرية والقمعية على أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى المبارك.
-- (بترا)
م . ف/اص/ب ط
18/12/2023 10:36:50
MENAFN18122023000117011021ID1107616063
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