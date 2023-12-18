مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات الأقصى

MENAFN - Jordan News Agency)

القدس 18 كانون الأول (بترا) - اقتحم مستوطنون متطرفون يهود، اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة.

وقالت دائرة الاوقاف الاسلامية بالقدس في بيان، إن عشرات المستوطنين المتطرفين وبحماية وحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الاسرائيلي اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات مشبوهة وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية في باحاته وسط التصدي لهم من قبل المصلين والمرابطين ووسط تشديد شرطة الاحتلال إجراءاتها العسكرية والقمعية على أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى المبارك.

-- (بترا)

م . ف/اص/ب ط

18/12/2023 10:36:50