وزير الداخلية يوعز بالإفراج عن 490 موقوفاً إداريا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 18 كانون الأول (بترا)- أوعز وزير الداخلية مازن الفراية اليوم الاثنين، للحكام الإداريين بالإفراج عن 490 موقوفاً إداريا.

وبحسب بيان صحفي للوزارة، يأتي هذا الإجراء بعد دراسة ملفاتهم، والتأكد من أن الإفراج عنهم لن يشكل خطرا على الأمن والنظام العام، ولإتاحة الفرصة أمامهم للانخراط في المجتمع، وتمكينهم من مزاولة حياتهم الطبيعية بين أسرهم وعائلاتهم.

--(بترا)

را/أ م/ ف ج

18/12/2023 10:45:50